Nicușor Dan anunță că va rechema în martie 40-50 de ambasadori. Ce reproș aduce diplomației române

Preşedintele Nicuşor Dan îi primeşte pe şefii misiunilor diplomatice, şefii oficiilor consulare şi directorii Institutelor culturale româneşti, în contextul Reuniunii Anuale a Diplomaţiei Române, alături de ministra Afacerilor Externe, Oana Țoiu, la Palatul Cotroceni din București, 26 august 2025. Inquam Photos / George Călin

Diplomația română este una profesionistă, dar activitatea ambasadorilor este deficitară pe partea economică, a afirmat președintele Nicușor Dan într-o emisiune la Radio România Actualități.

Un număr însemnat de ambasadori va fi rechemat în luna martie, pentru ca în termen de 90 de zile să fie desemnați înlocuitorii. Președintele a spus că vor fi ambasadori și din țări importante, dar a refuzat să facă precizări punctuale.

„Termenul uzual este de 90 de zile de la momentul rechemării până la numire. Estimez că în cursul lunii martie vom avea 40-50 de rechemări și de numiri, pentru ca ele să devine efective din vara aceasta”, a declarat Nicușor Dan la RRA.

Este necesar un număr atât de mare de rechemări pentru că anularea alegerilor prezidențiale din 2024 a făcut imposibilă schimbarea unora și astfel a fost depășit termenul uzual de patru ani de mandat, a motivat președinte.

Întrebat dacă reproșează ceva diplomației românești, Nicușor Dan a afirmat că dorește mai multă implicare pentru dezvoltarea relațiilor economice.

„În linii mari, diplomația noastră este una profesionistă. Ce a lipsit este diplomația economică. Activitatea propriu-zisă a ambasadorilor care se duc și discută cu companii din țara respectivă, stabilesc relații, tatonează piața. Trebuie să existe un creier și o viziune în spate care să îi indrepte pe oamenii ăștia către a face aceste activitati. Noi nu am avut nici una și nici alta”, a completat el.

Ambasadorul Mihalache, rechemat în țară

O primă astfel de decizie de rechemare a avut loc marți cu puțin timp înainte ca Nicușor Dan să dea interviul. Rechemat a fost Sorin-Dan Mihalache din funcția de ambasador al României în Cipru.

El era ambasador în Cipru din 2021, fiind numit de Klaus Iohannis. Înainte de această numire, Mihalache a fost consilier al fostului președinte Klaus Iohannis și ambasador în Regatul Unit.