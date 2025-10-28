Nicușor Dan anunță când vor avea SRI și SIE noi șefi / Ce spune despre Lazurca și Zbârcea

Preşedintele Nicuşor Dan a avansat un nou termen pentru momentul în care România va avea noi șefi la conducerea principalelor servicii secrete, într-un interviu acordat site-ului Cotidianul.

Nicușor Dan a precizat că îşi doreşte nume din afara spectrului politic la șefia serviciilor de informații.

„Interval mediu din momentul ăsta. Un interval de lungime medie”, a spus șeful statului, întrebat despre momentul când SRI și SIE vor avea o nouă conducere. „Până la finalul anului, la început anului viitor, ceva de genul”, a precizat el.

„Nu, eu cred că ce este important este ca aceste servicii să funcționeze. În momentul de față, bineînțeles că dacă vorbim de SRI, neavând ca intermediar un director civil, lucrez direct cu ei. Eu cred că în momentul ăsta funcționează”, a răspuns Nicușor Dan, chestionat dacă, după cinci luni de la preluarea mandatului de președinte, nu ar fi trebuit deja să numească șefi ai celor două servicii secrete.

„Nu o să vă spun nimic”

În cadrul interviului, șeful statului a fost rugat să comenteze și cele două nume vehiculate intens în spațiul public pentru preluarea conducerii SRI și SIE – Marius Lazurca și Gabriel Zbârcea.

„Evident că nu o să vă spun nimic din discuțiile pe care le-am avut și le avem pe subiectul ăsta. (…) Nu, am spus despre domnul Lazurca. Am spus că e o persoană pe care o cunosc, e o persoană competentă și o persoană care poate să exercite o funcție de nivel național. Asta e ce am spus și în momentul de față o exercită pe cea de consilier prezidențial”, a spus președintele.

Iar despre Gabriel Zbârcea a precizat: „Îl cunosc, da, bineînțeles. Am fost colegi în Liga Studenților în anii ’90-’92. (…) Eu am fost, cred că am fost mai des adversari cu casa domniei sale de avocatură. Am avut și o lungă discuție când eram primar, reprezentau o firmă cu care trebuia să gestionăm un contract, deci am avut contracte frecvente”.

Marius Lazurca a fost numit, între timp, consilier pe politică externă al lui Nicușor Dan, conform unui anunț făcut pe 6 octombrie de Administrația Prezidențială. Lazurca a fost în trecut vehiculat ca variantă pentru conducerea Serviciului de Informații Externe (SIE). Pe 15 septembrie, el a fost rechemat de Nicușor Dan din funcția de ambasador al României la Mexic.

Pentru șefia SRI, cel mai vehiculat nume până acum a fost cel al avocatului Gabriel Zbârcea. El are o vastă experiență în fuziuni, achiziții, dreptul energiei și al gazelor naturale, programe de achiziții militare și proiecte de securitate energetică în România și Republica Moldova, conform site-ului casei de avocatură. Site-ul menționează și că Gabriel Zbârcea „a avut un rol esențial în procesele de privatizare a întreprinderilor de stat, inclusiv în primele tranzacții de privatizare din România în domeniul electricității, petrolului și gazelor”. Firma de avocatură a lui Zbârcea a pledat împotriva statului român în cazul procesului legat de Roșia Montană, când a reprezentat firma din Canada care cerea României despăgubiri de 6,5 miliarde de dolari.

De asemenea, președintele a fost rugat, în inteviul publicat marți, să precizeze dacă în discuțiile cu liderii coaliției de guvernare a discutat concret despre numirile pe care intenționează să le facă la conducerea serviciilor secrete.

„Pot să vă spun despre ce numire am discutat, pentru că aștept să se termine discuția și o să aveți niște nume și un vot și o să închidem”, a adăugat el.

„Îmi doresc asta, da. Cum v-am spus, numirea pe care o să o fac o să fie în acord cu partidele din coaliție ca să nu generăm o tensiune suplimentară a societății”, a conchis președintele, subliniind astfel încă o dată că își dorește la șefia serviciilor secrete oameni din afara partidelor sau a politicii.

Ce spunea Nicușor Dan despre numirile de la SRI și SIE

În iunie, președintele Nicușor Dan spunea într-o conferință de presă că este nevoie de un director civil la SRI și că „foarte probabil este nevoie de un nou director SIE”. În prezent, SRI nu are director civil, iar SIE este condus de către un fost deputat PSD.

Într-o altă conferință de presă, din 30 iulie, Nicușor Dan a dezvăluit că are „trei, patru nume” în gând pentru șefia SRI.

Tot atunci, el a spus că va numi șefii serviciilor „în următoarele săptămâni”.

SRI a rămas fără director în 2023, după ce Eduard Hellvig, și-a anunțat demisia din funcție. El a ocupat această funcție timp de opt ani, din 2015. La conducerea SIE se află, din 2018, Gabriel Vlase (fost parlamentar social-democrat).