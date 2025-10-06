Cine este Marius Lazurca, numit de președintele Nicușor Dan consilier pe politică externă 

Marius Lazurca este noul consilier pe politică externă al lui Nicușor Dan, conform comunicatului transmis luni, 6 octombrie, de Administrația Prezidențială. Lazurca a fost în trecut vehiculat ca variantă pentru conducerea Serviciului de Informații Externe (SIE). În 15 septembrie, el a fost rechemat de Nicușor Dan din funcția de ambasador al României la Mexic.

Președintele Nicușor Dan a declarat, încă de la convocarea lui Marius Lazurca înapoi în țară, că își dorește ca acesta să ocupe o funcție importantă în administrația centrală.

„Lazurca este o persoană în care am încredere, îl cunosc de multă vreme. Consider că poate ajuta mai mult dintr-o poziție centrală. Care va fi aia, vom vedea”, spunea, în 15 septembrie, Nicușor Dan la Antena 3 CNN.

„L-am chemat pentru a ocupa o poziție în București. Mai departe, pe servicii, până când nu finalizăm discuția cu partidele din majoritate, nu voi spune absolut nimic”, a mai spus atunci Nicușor Dan.

Nicușor Dan și Marius Lazurca se cunosc de mai bine de 30 de ani

„Nicușor Dan are încredere în Marius Lazurca pentru că s-au întâlnit în urmă cu mai bine de 30 de ani, pe când erau studenți în Franța, la Sorbona și la Ecole Normale, și au rămas legați”, a explicat pentru HotNews, la finalul lunii august, o persoană la curent cu relația dintre Nicușor Dan și Marius Lazurca, în contextul vehiculării numelui lui Lazurca ca variantă pentru șefia SIE.

În 1993, cinci studenți români din zona „umanistă” au intrat pe locurile alocate țării la Ecole Normale din Paris. Unul dintre cei cinci se numea Marius Lazurca și studia în paralel la Ecole Normale și la Sorbona. Lazurca studia Literatură comparată și, în același timp, Istorie-Antropologie.

Un alt student român, Nicușor Dan, era la Matematică, la Ecole Normale, din 1992. Și urma și cursurile la Sorbona, diferența fiind aceea că Ecole Normale nu oferă diplome, ci un cadru de învățare, iar Sorbona are un format academic clasic.

1992 a fost anul când Ecole Normale a lansat programul dedicat studenților români. În primul an, au mers cei pe matematică, printre care Nicușor Dan și Andrei Moroianu, doi cunoscuți studenți români „pe matematică” în epocă.

Un an mai târziu, în 1993, francezii au alocat 10 locuri, 5 pentru științe și 5 pentru disciplinele umaniste. Atunci a venit și Marius Lazurca, printr-un concurs.

Așa s-au cunoscut la Paris cei doi tineri, pe care-i despărțeau doi ani, Dan având atunci 24 de ani și Lazurca 22 de ani.

Marius Lazurca este diplomat de carieră și a fost ambasador al României în mai multe țări

Marius Lazurca a fost ambasador al României în Mexic în perioada martie 2021 – septembrie 2025.

Înainte, Lazurca a fost Reprezentant Permanent al României la Comisia Dunării (2016-2020), amabasador al României în Ungaria (2016-2020), Republica Moldova (2010-2016) și la Sfântul Scaun și Ordinul Militar Suveran din Malta (2006-2010), conform Ministerului Afacerilor Externe.

Înainte de a deveni pentru prima dată ambasador, Marius Lazurca a predat literatura franceză și antropologie culturală la Universitatea de Vest din Timișoara. Lazurca are un master și doctorat la Universitatea Sorbona din Paris și a publicat studii științifice în limbile română, franceză și engleză.

Lazurca este căsătorit și are șase copii.

Nicușor Dan și-a numit consilierii

Pe lângă Marius Lazurca, Nicușor Dan a mai numit azi, 6 octombrie, alți 15 consilieri, după ce singurul nume nou adus de președinte în Administrația Prezidențială în patru luni de mandat a fost Radu Burnete.

Printre cei numiți se numără Ludovic Orban, Eugen Tomac și Valentin Naumescu, conform anunțului Administrației Prezidențiale.