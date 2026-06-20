Nicuşor Dan anunță o vizită a preşedintelui Turciei la Bucureşti: „Vom avea şi o şedinţă comună de guverne”

Preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan este așteptat să facă o vizită la Bucureşti „cel mai probabil în acest an”, a anunţat, sâmbătă, de la Istanbul, preşedintele Nicuşor Dan.

„Aşteptăm o vizită a preşedintelui turc la Bucureşti, în acest an, foarte probabil. În momentul în care ea va avea loc, va avea loc şi o şedinţă comună de guverne”, a anunțat Nicuşor Dan, într-o declarație de presă.

Nicușor Dan a adăugat că se doreşte, cu acel prilej, şi organizarea unui forum de afaceri.

„Ne dorim foarte mult, tocmai în perspectiva dinamizării relaţiilor economice, să avem cu acel prilej un mare forum de afaceri”, a mai spus preşedintele.

Președintele Nicușor Dan a participat sâmbătă, la Istanbul, împreună cu președintele turc Recep Tayyip Erdogan, la ceremonia de acordare a pavilionului navei din clasa HISAR „Contraamiral August Roman”.

Corveta ușoară din Turcia a fost cumpărată de MApN pentru Forțele Navale Române în decembrie 2025, pentru 223 milioane de euro.

Roman este prima navă nouă de mari dimensiuni care intră în dotarea forțelor române în ultimii mai bine de 30 de ani.