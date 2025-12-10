Nicușor Dan, „asaltat” pe Facebook cu mesaje în care oamenii îi cer să urmărească documentarul Recorder „Justiție capturată”: „Poate aveți timp să vă uitați unde este România”

Pe contul de Facebook al președintelui Nicușor Dan ultima postare a fost făcută marți seara, iar ora postării a coincis cu publicarea documentarului Recorder „Justiție capturată”. Zeci de oameni îi cer președintelui în secțiunea de comentarii să urmărească materialul jurnalistic și să facă ceva în ce privește justiția din România.

În postarea sa, Nicușor Dan vorbește despre o întâlnire pe care a avut-o în Franța cu reprezentanții unor companii din domeniul apărării. Nimic despre justiție, subiectul documentarului Recorder care a strâns 350.000 de vizualizări în 11 ore de la publicare.

„Nicușor Dan poate aveți timp să vă uitați unde este România, poate vă uitați la ultimul documentar Recorder!!”, îi transmite cineva președintelui în secțiunea de comentarii.

„Pe avion spre casă, vă recomandăm noul documentar Recorder, domnule Nicușor Dan!”, îi scrie o altă persoană.

„Așteptăm măsuri urgente și clare”

Alte persoane îi cer nu doar să urmărească documentarul Recorder, ci să și „facă ceva”.

„Vorbeați despre justiție și pârghiile președintelui pentru consolidarea ei, acum dupa documentarul Recorder știți de unde trebuie sa începeți”, ii transmite cineva într-un alt comentariu.

„Recorder a pus pe tavă problema din justiție și cei care sunt vinovați. Așteptăm măsuri urgente și clare. Demisii și acuzații penale în vârful piramidei care ajută mafia politică și oamenii de afaceri”, îi transmite un alt cetățean președintelui.

Mesaj către Nicușor Dan: Orice faceți e degeaba dacă justiția nu există

Alte persoane sunt și mai categorice și îi spun președintelui că orice ar face este inutil atât timp cât domeniul justiției nu funcționează.

„Bună seara Domnul Președinte ! Atât timp cat justiția nu există ( am urmărit documentarul Recorder ) , puteți să faceți orice altceva ..faceți degeaba ! V-am votat , am contribuit cât am putut la campania dvs , vrem REZULTATE reale”, se arată într-un alt mesaj transmis președintelui.

„Nu ziceai că te duci la CSM și că te implici în justiție. Ce mai astepți? Ori miști ori ne vedem în stradă”, spune o altă persoană în secțiunea de comentarii.

„Vrem un răspuns cu privire la situația deplorabilă a justiției din Romania”, este un alt mesaj transmis președintelui.

Într-o investigație Recorder, mai mulți judecători și procurori, foști șefi ai DNA și din CSM, descriu cum se prelungesc dosarele ca să scape cei acuzați

Recorder a difuzat marți seară o investigație despre starea justiției din România, fenomenul prescrierilor, dar și efectele centralizării puterii la nivelul „unor magistrați care coabitează cu polticienii”.

În documentarul Recorder, au fost intervievați procurorul militar Liviu Lascu, Crin Bologa, fostul procuror-șef al DNA între perioadele Laura Codruța Kovesi si Marius Voineag, dar și o procuroare din DNA și o judecătoare de la Curtea de Apel, care au vorbit sub anonimat.

Claudiu Sandu, reprezentat al procurorilor în CSM, a spus că s-a ajuns ca interpretarea exagerat formală a legii să ducă la anularea probelor din dosar „pentru orice”, pentru ceea ce el a metaforizat ca fiind „o virgulă”.

„Am ajuns să reinventăm Dreptul” a spus Sandu, care a afirmat că „eu nu-mi aduc aminte de o mare sentință de vinovăție în ultima vreme”. Masacrarea ideii de justiție, a spus Sandu, îi demobilizează pe magistrați și îi dezarmează pe cetățeni.