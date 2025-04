Nicușor Dan către Daniel Funeriu: „Nu cred că trebuie să dăm așa de multă importanță candidaturii dumneavoastră” / Nicușor Dan: „Când greșești trebuie să-ți ceri scuze”

Candidatul independent la prezidențiale Daniel Funeriu l-a întrebat pe Nicușor Dan, la dezbaterea electorală de la TVR, de ce a fost sunat toată ziua pentru a i se cere să se retragă în favoarea sa. „Nu cred că trebuie să dăm așa de multă importanță candidaturii dumneavoastră”, i-a răspuns Dan.

„De ce mi-a sunat toată ziua telefonul astăzi să mă retrag în favoarea lui Nicușor Dan? Vreau să știu acest lucru, pentru că toată ziua astăzi mi-a sunat telefonul pentru asta, Nicușor?”, l-a întrebat Funeriu pe actualul primar al Capitalei.

„Am o apreciere pentru dumneavoastră ca om de știință, ca om implicat în societate. Totuși, nu cred că trebuie să dăm așa de multă importanță candidaturii dumneavoastră. Răspunsul e evident negativ. Dar, dacă tot mi s-a pus o întrebare, vreau să revenim la motive pentru care noi suntem azi aici – România are nevoie de un președinte și de o direcție. În mod realist, există patru oameni care pot ocupa această funcție, trebuie să trăim în realitate. Aceștia sunt domul Simion, domnul Antonescu, domnul Ponta și subsemnatul”, a răspuns Nicușor Dan.

„Ce urât”, a reacționat Elena Lasconi, iar Lavinia Șandru, candidata PUSL, i-a cerut primarului general să spună dacă e adevărat că i-a cerut prin interpuși lui Daniel Funeriu să se retragă și l-a întrebat de ce minte.

Daniel Funeriu i-a răspuns primarului general spunându-i că a lucrat cu un laureat Nobel și un președinte de țarăși că „niciunul nu mi-a spus că sunt irelevant”.

Sebastian Popescu, candidat din partea Partidului Noua Românie, a amenințat că, în cazul în care Nicușor Dan nu își cere scuze, el va părăsi dezbaterea.

„Ne uităm cine vorbește foarte mult, dar acum eu sunt deranjat de afirmația domnului Nicușor Dan si dacă nu își cere scuze pentru ceea ce a spus, că doar patru sunt relevanți, restul suntem de umplutură, eu voi părăsi această dezbatere. Suntem în Palatul Cotroceni, nu într-o mahala”, a spus Sebastian Popescu, în timp ce era aplaudat de Crin Antonescu, Elena Lasconi, Cristian Terheș și Lavinia Șandru.

Nicușor Dan a revenit asupra afirmației și a spus că respectă toate candidaturile, votul fiecărui român și că, în opinia sa, votul util este foarte important:

„Precizez ce am spus, respect toate candidaturile, respect votul fiecărui român, însă trebuie să ne uităm la o realitate sociologică, la ce vor românii. Asta este evaluarea mea despre competiția în care suntem. Nu e prima oară când mi-am exprimat-o, cred că este onest într-o dezbatere prezidențială să spunem oamenilor ce gândim, Cred ca votul util este foarte important”.

UPDATE: La o oră după ce a declarat că nu ar trebui să acordăm „așa de multă importanță” candidaturii lui Daniel Funeriu, Nicușor Dan și-a cerut scuze:

„Când greșești trebuie să-ți ceri scuze. Am greșit, îmi cer scuze pentru alegătorii care sunt înclinați să voteze pentru oricare dintre candidații ăștia, dacă prin declarația pe care am făcut-o s-au simțit desconsiderați de persoana mea. Nu am vrut să fac asta, am vrut să răspund unei șicane pe care un contracandidat mi-a făcut-o”, a spus primarul general.