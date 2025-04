Nicușor Dan: „Dacă alegerile ar fi astăzi, fără discuţie George Simion ar fi în turul doi”

Nicuşor Dan, candidat independent la alegerile prezidenţiale, îl consideră pe candidatul AUR, George Simion, favorit să intre în turul al doilea. Primarul Capitalei a precizat că lupta pentru celălalt loc din finală se dă între el, candidatul coaliţiei, Crin Antonescu, şi candidatul independent Victor Ponta.

Nicuşor Dan a fost întrebat, sâmbătă, la emisiunea Insider Politic de la Prima Tv, cu cine se luptă pentru intrarea în finala prezidenţială, cu Victor Ponta sau cu Crin Antonescu, având în vedere că în urmă cu câteva zile a prezentat un sondaj în care Ponta era de poziţia a doua.

„Asta era înainte de episodul cu Dunărea, cu Porţile de Fier. Sunt oameni în care am încredere, sociologi cu care am mai lucrat, care înainte de asta băgau mâna în foc că Victor Ponta este înainte de Crin Antonescu. Mai departe de atât o să facem sondaje, adică am început să facem un sondaj dar care nu a ieşit încă”, a afirmat Nicuşor Dan, citat de News.ro.

În același timp, Nicușor Dan a fost întrebat dacă se consideră favorit să intre cu George Simion în finala prezidenţială.

„Dacă alegerile ar fi astăzi, fără discuţie George Simion ar fi în turul doi”, a declarat Nicuşor Dan.

Întrebat dacă preşedintele AUR ar intra în turul doi cu 30% din voturi, Nicuşor Dan a răspuns: „Probabil da. Şi lupta pentru locul 2 se dă între mine, Crin Antonescu şi Victor Ponta”.

Totodată, Nicușor Dan a exclus categoric varianta de a se retrage din cursa prezidenţială în favoarea altui candidat.

„În momentul ăsta s-a terminat, mergem în linie dreaptă până la turul întâi”, a spus edilul general.

Într-un sondaj realizat pentru Hotnews de către AtlasIntel, publicat pe 15 aprilie, Crin Antonescu l-ar depăși pe Nicușor Dan în opțiunile de vot. Chiar și dacă cei doi ajung în finala prezidențială, candidatul alianței de guvernare este favorit. George Simion ia cele mai multe voturi în turul doi într-un singur scenariu.

Alt soldaj, transmis la o zi distanță, de către IRSOP, arăta că, dacă duminica viitoare ar avea loc alegerile, cel mai bine plasat candidat ar fi George Simion (31% din intențiile de vot), urmat de Nicușor Dan (28%). La distanță, locul al treilea e ocupat de Victor Ponta (18%), în timp ce Crin Antonescu se clasează abia pe locul 4.