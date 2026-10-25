Nicușor Dan, de Ziua Armatei Române: „Războiul Rusiei generează astăzi amenințări fără precedent la Marea Neagră”

Securitatea României și libertatea de navigație este pusă în pericol din cauza războiul Rusiei împotriva Ucrainei, a declarat duminică președintele Nicușor Dan, de la Baza 86 Aeriană din Borcea, de Ziua Armatei.

În discursul său, președintele a vorbit despre bugetul pentru apărare și investițiile în modernizarea și înzestrarea armatei.

„Armata este o instituție-simbol a României și nu întâmplător este instituția în care românii au cea mai mare încredere. Pentru că, într-o lume incertă, armata inspiră acele valori de care societatea are nevoie: seriozitate, disciplină și datorie împlinită. Sunt valori afirmate generație după generație, cu mult curaj și, nu de puține ori, cu prețul vieții. Acestor eroi le datorăm libertatea noastră”, a declarat Nicușor Dan.

Nicușor Dan a transmis și un mesaj pentru români:

„Este unul de încredere în capacitatea noastră de a construi o țară stabilă, solidă, bine ancorată în valorile marii familii europene. O țară în care să trăim în siguranță, protejați de Parteneriatul Strategic cu SUA și de apartenența la NATO”, a spus președintele.

„Traversăm o perioadă marcată de riscuri majore. Trebuie să ținem cont de un lucru important: statele majore nu doar supraviețuiesc crizelor, ci le transformă în oportunități. Avem și vom avea un buget solid pentru apărare, conform angajamentelor asumate de România în cadrul NATO”, a continuat Nicușor Dan.

În încheierea discursului său, președintele a spus că războiul Rusiei împotriva Ucrainei „generează astăzi amenințări fără precedent la Marea Neagră care ajung până în apele teritoriale și în zona exclusivă a României, punând în pericol securitatea noastră și libertatea de navigație”.

„Alături de aliații din NATO și partenerii din UE, vom acționa ferm pentru a descuraja și, dacă va fi cazul, pentru a neutraliza orice amenințare la granițele noastre”, a conchis Nicușor Dan.

Serie de incidente în Marea Neagră

Mai multe incidente în care nave comerciale au fost lovite de drone au avut loc în ultima perioadă în Marea Neagră.

Cel mai recent pe 23 octombrie, când o navă sub pavilion Insulele Comore a fost lovită de o dronă, în apropierea apelor terioriale ale României. La bord se aflau 13 persoane, dintre care una a decedat, iar alte trei sunt în continuare date dispărute. În urma atacului, vasul s-a scufundat.

Anterior, pe 15 octombrie, o navă sub pavilion San Marino aflată la 14 mile marine de Sulina (aproximativ 22 de km) a cerut ajutor, după un incendiu izbucnit la bord. Cu doar o seară înainte, o altă navă comercială a luat foc tot în zona Sulina.