Nicuşor Dan: „Democraţia e azi pusă în discuţie”. Ce spune despre „lupta pe care trebuie să o ducem”

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat sâmbătă că democraţia este „pusă în discuţie” şi a atras atenţia că se înregistrează „din păcate, o creştere a populismului în România”.

Șeful statului a fost prezent la evenimentul dedicat Centenarului Partidului Naţional Ţărănesc.

„Aceşti 100 de ani înseamnă, de fapt, mult din conştiinţa naţională şi din conştiinţa democratică a acestui popor. Partidul Naţional Ţărănesc a fost, înainte de toate, un promotor al unor valori, promotor al moralităţii, promotor al responsabilităţii, promotor al loialităţii faţă de statul român şi promotor al demnităţii în viaţa politică (…)”, a declarat Nicuşor Dan.

Președintele a mai spus că în perioada represiunii comuniste, mii de membri ai partidului au fost arestaţi, prigoniţi, deportaţi, dar şi-au păstrat valorile, „ceea ce înseamnă că nu a fost un simplu partid bazat pe interesele unei categorii sociale, ci a fost un partid de valori”.

„A urmat perioada postcomunistă în care, din nou, România a avut nevoie de reconstrucţie şi pentru reconstrucţie a avut nevoie de repere şi, dacă ne uităm în urmă, pare că lupta a fost pierdută la momentul acela, însă exact acele valori pe care le-au promovat într-o luptă aparent pierdută sunt cele care definesc aspiraţiile societăţii noastre de azi şi sunt cele care au definit realizările societăţii noastre în tot acest interval, inclusiv orientarea fermă euroatlantică”, a subliniat Nicuşor Dan.

„Nu toți români îşi văd viitorul bazat pe o societate democratică”

Preşedintele a susțiut că este importantă reafirmarea democraţiei.

„Mulţi dintre noi am crezut că, odată obţinută, o să o avem pentru totdeauna şi vedem că azi este pusă în discuţie. Mai mult decât atât, dacă întrebăm în sondaje de opinie românii, vedem că nu e atât de evident că toţi cetăţenii români îşi văd viitorul bazat pe o societate democratică”, a adăugat şeful statului.

„Când vedem valurile de ură care străbat societatea noastră cu orice prilej, vedem cât de mult este nevoie de acele valori creştine ale iubirii aproapelui, cel puţin al respectului aproapelui, păstrând evident caracterul laic al statului”, a punctat preşedintele.

Nicuşor Dan a vorbit şi despre creşterea populismului în România.

„Mai vorbim de responsabilitate, care este exact opusul populismului şi vedem, din păcate, o creştere a populismului în România şi este o luptă pe care trebuie să o ducem fiecare dintre noi pentru a explica oamenilor ce înseamnă responsabilitate şi ce înseamnă alternative bazate pe realitate şi nu pe diferite fantasme”, a arătat Nicuşor Dan.

Şeful statului s-a referit şi la „loialitatea faţă de statul român”, menţionând că „pare că în multe părţi ale societăţii domină pesimismul, neîncrederea”.