VIDEO Nicușor Dan, despre amenințările PSD cu ieșirea de la guvernare: „Există responsabilitate”. Ce răspunde întrebat dacă îi va cere demisia lui Ilie Bolojan

Nicușor Dan, președintele României, îl desemnează pentru funcția de prim-ministru pe Ilie Bolojan, la Palatul Cotroceni din București, 20 iunie 2025. Inquam Photos / George Călin

Nicușor Dan a vorbit marți despre termenul de 20 aprilie la care PSD susține că va anunța decizia pe care o va lua cu privire la rămânerea la guvernare. Președintele a spus că „avem o conjunctură parlamentară” care obligă cele patru partide să conlucreze. „Eu voi media, astfel încât proiecte importante ale României să meargă mai departe”, a precizat Dan.

Şeful statului a făcut aceste declaraţii la finalul vizitei la Centrul de mari arşi al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Pius Brînzeu” din Timişoara. Ele au venit în contextul tensiunilor din Coaliție, între PSD și premierul Ilie Bolojan.

PSD organizează pe 20 aprilie o consultare în partid pentru a decide dacă formațiunea mai rămâne sau nu la guvernare.

Nicușor Dan a fost rugat de jurnaliști să spună ce va face, dacă îi va cere demisia lui Ilie Bolojan sau va accepta un guvern minoritar.

„Noi avem o conjunctură parlamentară care obligă cele patru partide pro-occidentale şi minorităţile naţionale să conlucreze, pentru ca România să-şi ducă la sfârşit obiectivele pe care şi le-a asumat. Aceste partide, dincolo de totul ce a făcut România, dincolo de tot zgomotul public, au colaborat foarte bine pentru OCDE, unde suntem la jalonul 24 din 25, au colaborat destul de bine pe PNRR, mai au cinci luni pentru a absorbi banii ăştia”, a răspuns Nicușor Dan.

„Deci, cred că, dincolo de declaraţii politice, joc politic, configuraţii politice, e important că există responsabilitate pentru obiective mari pe care România şi le-a stabilit”, a adăugat preşedintele.

„Nu cred că trebuie să facem analiză pe toate scenariile posibile”

Întrebat, totuși, dacă îi va cere demisia lui Ilie Bolojan, Nicușor Dan a răspuns:

„Eu? În ce calitate? Nu cred că trebuie să facem aici o analiză pe toate scenariile posibile care s-au vehiculat în spatiul public. Ce pot spune este că există responsabilitate și eu voi media, discuta astfel încat proiecte importante ale României să meargă mai departe”, a mai spus Nicușor Dan.

Grindeanu: „Avem nevoie de schimbare în funcționarea Guvernului și a Coaliției”

În PSD are loc în aceste zile consultarea internă privind viitorul guvernării, iar în 20 aprilie membrii de partid vor decide dacă vor continuă sau nu cu Ilie Bolojan ca premier și în ce formulă sau dacă ies de la guvernare.

Data referendumului intern a fost stabilită pentru 20 aprilie, dar conducerea PSD nu a decis care va fi întrebarea la care vor răspunde membrii partidului.

„Ceea ce pot să vă spun sigur e că în niciun caz, (n.red. – rezultatul votului de pe 20 aprilie) nu va fi să rămânem în forma actuală”, a declarat Sorin Grindeanu, săptămâna trecută, după cea de a șasea reuniune regională în care se consultă cu membrii de partid din toate filialele cu privire la actuala formulă de guvernare.

Inclusiv marți liderul PSD și-a continuat criticile la adresa Cabinetului Bolojan.

„Avem nevoie de schimbare în funcționarea Guvernului și a Coaliției deoarece 80% dintre români ne spun că direcția este greșită! Ar fi iresponsabil să continuăm în aceeași manieră! România are nevoie de un Guvern capabil să reacționeze la crizele economice globale. Lipsa de reacție devine un risc de siguranță națională!”, a acuzat Grindeanu pe Facebook.

Ce spunea Nicușor Dan despre varianta unui guvern minoritar

Săptămâna trecută, Nicușor Dan a descris funcționarea coaliției drept „o combinație de administrativ cu joc politic”.

El a spus că, în pofida atacurilor, partidele de la guvernare „cooperează când e vorba să ia niște măsuri”: „Partidele se atacă public de multă vreme, deci ne-au dat posibilitatea să ne obişnuim cu situaţia asta. Pe de altă parte, când e vorba să ia nişte măsuri, cum este chestiunea cu acciza la combustibil, vedem că ele cooperează, combinaţie de administrativ cu joc politic, pe partea administrativă, funcţionează”.

Întrebat despre scenariul unui guvern minoritar, în contextul amenințărilor continue ale PSD cu ieșirea de la guvernare, Nicușor Dan a spus că nu crede că este „o soluţie fericită pentru momentele pe care le trăim”.

„Faptul că fiecare din partidele care formează azi coaliţia spun că vor să guverneze şi fiecare are nişte condiţii pentru ca asta se întâmple ne duce către ideea că ele vor ajunge să se înţeleagă într-o formă sau alta. Nu cred că e potrivit un guvern minoritar”, a spus Nicușor Dan pe 30 martie.