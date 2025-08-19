Nicușor Dan, despre Coaliția de Voință: „Pozițiile erau de la optimism spre pesimism în ceea ce privește ce va face Rusia” / „E important ca Statele Unite să rămână parte din proces”

Președintele României a vorbit despre ședința de marți a Coaliției de Voință, la care a participat în sistem video de la Comandamentul Forțelor pentru Operații Speciale (CFOS) din Târgu Mureș, și a declarat că „este un lucru foarte bun” că „Statele Unite sunt interesate de războiul din Ucraina, de securitatea Europei”, transmite Agerpres.

Nicușor Dan a spus că videoconferința de marți a fost a treia dintr-o serie care a început săptămâna trecută, în pregătirea întâlnirii pe care au avut-o președinții Statelor Unite și Rusiei, vineri, în Alaska.

„Concluzia este că Statele Unite sunt interesate de războiul din Ucraina, de securitatea Europei, ceea ce este un lucru foarte bun. A doua concluzie este că suntem mult mai aproape de acea conferință, întâlnire în trei între Statele Unite, Ucraina și Rusia. Probabil că ea va fi precedată de o discuție în doi, Rusia-Ucraina, dar ce e important este să ajungem la acea discuție în trei”, a declarat presei președintele Nicușor Dan, la Târgu Mureș.

Șeful statului a precizat că o altă concluzie se referă la consensul lumii occidentale în privința situației de fapt.

„A treia concluzie este că lumea occidentală este unită pe subiectul ăsta, în sensul că e un război de agresiune, că Ucraina este victima în acest război, că s-a încălcat, după 80 de ani de pace, s-a încălcat ordinea internațională și că noi trebuie să luptăm. Pentru că luptând pentru pace înseamnă să respecți ordinea internațională, pentru că altfel o să fie peste tot revendicări de teritorii. Și exact asta nu ne trebuie în momentul ăsta”, a continuat Nicușor Dan.

„Existau oameni mai optimiști, erau alții mai pesimiști”

Nicușor Dan a povestit că în discuția Coaliției de Voință existau „oameni mai optimiști” în privința intențiilor Rusiei, însă și oameni „mai pesimiști”.

„Ca să vă dau așa, un inside, din ce s-a discutat în interior, pozițiile erau de la optimism spre pesimism în ceea ce privește ce va face Rusia. Adică existau oameni mai optimiști, lideri mai optimiști că vom ajunge la un proces de pace, erau alții mai pesimiști, care spuneau că dacă Rusia dorea pacea, putea să ne-o arate până în momentul ăsta. Și atunci, pentru acest al doilea scenariu, din nou a fost un acord că trebuie să continuăm cu sancțiunile economice, care sunt singurul mod de a pune presiune pe Rusia pentru a ajunge în cele din urmă la pace”, a declarat Nicușor Dan, care a spus într-un videoclip postat pe Facebook că el se numără printre „pesimiști”, întrucât crede că „Rusia nu-și dorește pacea în momentul acesta”.

Liderul român a spus că după discuțiile din ultimele zile „noutatea este că și Statele Unite vor să participe la aceste garanții de securitate” pentru Ucraina.

„Poziția României este că, așa cum am spus după conferința de duminică, e important ca Statele Unite să rămână parte din proces, lucrul ăsta s-a întâmplat, un lucru bun. E important ca să ne apropiem de acea întâlnire în trei, se prevede că se va întâmpla. E important ca Europa să vorbească pe o singură voce, lucrul ăsta se întâmplă, să continuăm să ajutăm. Și aici este cine e mai optimist și cine e mai pesimist. Noi credem că Rusia nu-și dorește pacea în momentul ăsta și de aceea trebuie să fim pregătiți cu pachetul de sancțiuni ca să punem presiune pe ei”, a conchis Nicușor Dan.