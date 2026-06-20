Nicușor Dan, despre dosarul DNA împotriva lui Ciucu: „Ce cunoaştem este ce comunică DNA”

Preşedintele Nicuşor Dan a fost întrebat sâmbătă, la Istanbul, de unde are informaţii că în dosarul penal al DNA deschis pe numele lui Ciprian Ciucu ar exista stenograme, pentru că, acum, DNA nu a comunicat acest lucru.

„Ce am spus ieri și ce reafirm azi este că cunoaștem toți din dosarul acela este ce comunică DNA-ul și așa e normal să fie. Dar bineînțeles că, în momentul în care procurorii spun că există indicii că s-a întamplat ceva, evident că există niste probe pe care niciunul dintre noi nu le cunoaștem azi. Asta e normalitatea”, a declarat Nicușor Dan.

Președintele a făcut aceste declarații, după ce, în urmă cu o zi, a declarat, de la Bruxelles, că „în sfârșit, nu mai avem stenograme din dosar” scurse în spațiul public.

„Ani de zile am făcut justiția la TV, înainte ca procurorul să scrie rechizitoriul. Am avut câteva cazuri interesante de persoane influente în aceste două luni, nu au mai existat scurgeri din dosare”, a declarat Nicușor Dan.

Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei, este acuzat de DNA de luare de mită, în noiembrie – decembrie 2025. Potrivit DNA, Ciucu a primit de la doi oameni de afaceri foloase necuvenite constând în servicii de publicitate şi consultanţă electorală, în schimbul eliberării unei autorizaţii şi a unui certificat de urbanism pentru un proiect imobiliar.