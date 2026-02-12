Nicușor Dan, despre propunerile pentru șefia marilor parchete: „Sunt niște oameni foarte interesanți printre ei” / „Speculație fără niciun fundament” denunțată de președinte

Președintele Nicușor Dan a declarat joi, într-o conferință de presă susținută după participarea la reuniunea informală a liderilor din cadrul Consiliului European, că este „optimist” în privința candidaților înscriși pentru conducerea marilor parchete.

Întrebat cum i se par propunerile pentru șefia parchetelor, șeful statului a spus că, dincolo de criticile apărute în spațiul public, vede „oameni foarte interesanți” în competiție.

„Mi se pare că sunt niște oameni foarte interesanți printre ei, și vorbesc cât se poate de serios. Am văzut și comentariile din spațiul public, nu sunt de aceeași opinie, dimpotrivă. Bineînțeles că este un concurs. Oamenii vin cu un plan de management, pe care nu îl cunosc în momentul ăsta, dar uitându-mă doar la numele pe care le-am văzut, pentru fiecare dintre cele trei parchete există persoane foarte interesante și eu sunt optimist că vor dinamiza”, a declarat președintele.

Șeful statului a mai fost întrebat dacă Marius Voineag, care a fost timp de trei ani în funcția de procuror-șef al DNA și candidează acum pentru poziția de adjunct al procurorului general al României este „un nume interesant”.

„Nu o să intru… vă dați seama, e un concurs care a pornit. Legat de domnul Voineag mi se pare o speculație fără niciun fundament că un om care poate eventual o să fie adjunct la o instituție va controla o altă instituție. Asta mi se pare fără niciun fel de fundamnent”, a mai spus președintele Nicușor Dan.

Pentru cele șase funcții scoase la concurs pentru conducerile Parchetului General, DNA și DIICOT s-au înscris 19 candidați, a anunțat luni Ministerul Justiției. Zece dintre ei sunt pentru funcțiile de procuror general, șef al DNA și șef al DIICOT. Cei mai mulți candidați sunt pentru postul de procuror șef al DIICOT, între ei fiind și actuala șefă acestei structuri, Alina Albu.

Șeful DNA, Marius Voineag, candidează pentru un post de adjunct al procurorului general, fiind sigurul candidat pentru acest post, în timp ce actualul procuror general al României, Alex Florența, candidează pentru un post de adjunct al șefului DIICOT.

Ultimul cuvânt în numirea șefilor marilor parchete îl va avea președintele Nicușor Dan.