Nicușor Dan, despre retragerea militarilor americani: „Securitatea României și a flancului estic nu va fi în niciun fel diminuată”

Decizia amnistrației Trump de a retrage o parte dintre militarii americani staționați în România reprezintă o întoarce la nivelul dinainte de izbucnirea războiului din Ucraina, dar nu va afecta nici securitatea națională și nici parteneriatul strategic, transmite Nicușor Dan într-un mesaj pe Facebook.

Reacția vine după ce Ministerul Apărătii a confirmat miercuri dimineață că România și țările aliate din NATO au fost informate de decizia Statelor Unite privind „redimensionarea” trupelor americane din Europa, mai exact o reducere a numărului de soldați americani aflați acum în România.

„Prin redimensionarea forței rotaționale care opera și în România, prezența trupelor americane din România revine, de fapt, la nivelul dinaintea războiului din Ucraina. Descurajarea amenințărilor de pe flancul estic al NATO este compensată de suplimentarea consistentă de echipament militar și de creșterea prezenței forțelor europene, în deplin acord cu partenerul american”, afirmă președintele.

„Redimensionarea forței rotaționale” a fost explicată anterior de ministrul Apărării care a spus că în România vor rămâne „în jur de 900 – 1.000 de soldați americani, un pic peste nivelul dinaintea începerii războiului din Ucraina”.

Acum, în România sunt aproximativ 2.000 de soldați ai Statelor Unite, dintre care aproximativ 1.700 sunt la Baza Mihail Kogălniceanu. La Deveselu, unde operează scutul antirachetă Aegis Ashore, sunt acum aproximativ 200 de militari americani și peste 100 la Câmpia Turzii, conform informațiilor HotNews.

„Securitatea României și a flancului estic nu va fi în niciun fel diminuată. Parteneriatul strategic între România și SUA rămâne în aceiași parametri”, dă asigurări președintele.

Infrastructura strategică dezvoltată de români și americani la Deveselu, Câmpia Turzii și Kogălniceanu va continua să fie pe deplin operațională, precizează șeful satului. Trupe americane vor continua să fie localizate în aceste baze, iar transferul de echipament militar va continua.

SUA retrage o parte din trupele staționate în România

Efectivele americane de la bazele militare de la Deveselu și Câmpia Turzii vor rămâne neschimbate, singura schimbare fiind la baza Mihail Kogălniceanu, unde „va fi sistată rotirea unei brigăzi”, a declarat miercuri ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu.

El a spus că a aflat luni despre decizia SUA de a retrage o parte din militarii din România, dar nu a comunicat public pentru că așteapta un anunț comun România – SUA. Însă între timp informația a fost aflată pe surse și relatată de presa din Ucraina.

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a ținut miercuri dimineață o conferință de presă în care a spus că „nu se vorbește despre o retragere a forțelor americane, ci de sistarea rotirii unei brigăzi care deținea elemente în mai multe state NATO: Ungaria, Slovacia, Bulgaria, România”.