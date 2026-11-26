Rusia nu își dorește pacea acum în Ucraina și este avantajată de iarnă, spune președintele Nicușor Dan, întrebat joi, la Bruxelles, înainte de reuniunea Consiliului European, dacă vede vreun orizont pentru o încetare a focului.

„E bine că există preocupări pentru pace, însă, așa cum am spus de mai multe ori, eu nu cred că Rusia este pregătită sau își dorește în momentul acesta pacea. Și tocmai de aceea e important să și susținem Ucraina, să și vorbim de pachetul următor, 22 de sancțiuni, pentru a presa”, a spus Nicușor Dan, într-o declarație de presă înaintea reuniunii extraordinare a Consiliului European în care se discută viitorul buget al UE pentru 2028-2034.

„Calculul Rusiei în momentul ăsta este că iarna o avantajează pentru că este o presiune suplimentară pe afectarea rețelei energetice a Ucrainei, e o presiune suplimentară pe societatea ucraineană. Deci probabil că dacă gândim realist, probabil că șanse de pace sunt mult mai mari în primăvară decât acum”, a adăugat președintele Dan.

Întrebat cât crede că își mai permite Uniunea Europeană să sprijine financiar Ucraina, președintele a spus:

„Și această discuție o să fie în cadrul Consiliului. În principiu, există un un acord pentru un împrumut, deci nu pentru donații din bugete naționale, ci pentru un împrumut care să fie contractat de Uniunea Europeană și cred că este lucrul rezonabil de făcut în condițiile în care securitatea noastră a tuturor depinde de războiul ăsta din Ucraina. România va susține așa cum a făcut-o și în urmă cu un an la acel împrumut de 90 de miliarde pentru doi ani”, a conchis președintele Nicușor Dan.