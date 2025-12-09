Nicușor Dan, despre votanții AUR, în presa franceză: „Nu sunt nici extremiști, nici pro-ruși. Vor o schimbare, oricare ar fi ea. Cum putem să le recâștigăm încrederea?” / Unde s-a bazat România pe serviciile franceze

Președintele Nicușor Dan se află în prima vizita oficială în Franța, unde marți, la prânz, va avea o întrevedere cu omologul său, Emmanuel Macron, la Palatul Elysee.

Într-un interviu pentru Le Monde, șeful statului a vorbit despre anularea alegerile prezidențiale de acum un an, o decizie despre care a precizat că a fost „fără îndoială” bună.

Nicușor Dan a spus că în următoarele luni va da publicității un raport care să reunească toate informațiile despre ce s-a întâmplat înainte de primul tur al alegerilor prezidențiale din decembrie 2024, însă este un proces complex pentru a demonstra o influență a Rusiei în procesul electoral.

Nicușor Dan spune că raportul despre anularea alegerilor conține și informații de la serviciile franceze

„Raportul Parchetului General, publicat în septembrie, descrie un mecanism care implică patru companii ruse de publicitate politică. Rapoarte realizate de alte servicii de informații, inclusiv cele franceze, confirmă acest lucru. Site-uri web dedicate de obicei sportului și altele dedicate medicinei alternative s-au orientat brusc către candidatul Călin Georgescu.

Estimez că voi putea publica, în două-trei luni, un raport care să reunească toate informațiile despre acest caz și să le pună în context. Serviciile de informații românești pot recunoaște semnalele unei interferențe rusești, dar este mult mai dificil să o dovedească. Aceasta ține de contrainformații.

Uneori, acest proces poate dura între trei și cinci ani. Cu toate acestea, există suficiente informații care, odată adunate, pot dovedi că a existat o influență rusă”, a declarat Dan pentru cotidianul francez.

„Există o nemulțumire foarte puternică față de instituțiile din România”

Președintele a apreciat că țara noastră nu are o politică reală de apărare împotriva dezinformării, estimând că în următoarea jumătate de an se va ajunge într-un punct în care instituțiile statului vor putea contracara informațiile false.

„De exemplu, recent a circulat o informație falsă potrivit căreia aș fi semnat ordinul de înrolare a 200.000 de persoane în armată. Însă instituțiile noastre nu sunt în prezent capabile să detecteze automat o informație falsă răspândită pe numeroase site-uri și care ar ajunge, de exemplu, la 500000 de persoane, și să răspundă la aceasta. Cred că vom reuși acest lucru în următoarele șase luni. Dar există o nemulțumire foarte puternică față de instituțiile din România, oamenii sunt frustrați de corupție, ceea ce îi pregătește să primească acest tip de dezinformare”, a precizat Dan.

Le Monde a observat creșterea puternică pe care a avut-o principalul partid de opoziție AUR, condus de George Simion, pe care îl consideră de extremă dreapta. Rugat să explice creșterea în sondaje, Dan a subliniat că electoratul formațiunii nu trebuie catalogat ca fiind radical.

Nicușor Dan: „Persoanele care votează AUR nu sunt nici extremiste, nici pro-ruse”

„Persoanele care votează AUR nu sunt nici extremiste, nici pro-ruse. Dar nu au încredere în celelalte partide. Vor o schimbare, oricare ar fi ea. Acum, cum putem să le recâștigăm încrederea? Este necesar, și acest lucru va dura, ca autoritățile să lucreze pentru oameni. Cetățenii trebuie să vadă că există o luptă reală împotriva corupției”, a declarat șeful statului.

Nouă critică la activitatea DNA

Nicușor Dan a declarat că intensitatea luptei pe care o duc procurorii anticorupției a scăzut considerabil în ultimul deceniu. „Nu mai vedem cazuri mari de corupție care să facă obiectul unei anchete a DNA”, a spus președintele.

În opinia sa, românii sunt interesați în primul rând de condițiile de viață din țară, nu de disputele geopolitice, apreciind că nivelul de trai a crescut față de acum două decenii.

„Este clar că nivelul de trai al românilor, chiar dacă a scăzut în acest an, este mult mai bun decât acum douăzeci de ani. Dar problema corupției rămâne o realitate, atât la cel mai înalt nivel al statului, cât și la cel mai jos”, a conchis șeful statului român.

Nicușor Dan, primit de Emmanuel Macron

Nicușor Dan va fi primit marți, în jurul orei 14, la Palatul Elysee, de către omologul său francez Emmanuel Macron. Șeful statului român se va întâlni și cu reprezentanți ai companiilor economice franceze, cu primarul Parisului, Anne Hidalgo, și va vizita Fabrica Thales.

De asemenea, Dan va merge la ceremonia de inaugurare a Aleii „Nicolae Titulescu” în Parcul Monceau din Paris.

Luni, în prima zi a vizitei sale oficiale în Franța, s-a întâlnit cu comunitatea de români din această țară și le-a transmis un mesaj „optimist”, susținând că țara noastră are astăzi „o administrație care într-o oarecare măsură este de bună-credință, dar în orice caz este mai matură și începe să știe ce vrea”.