VIDEO Nicușor Dan, întâlnire cu românii din Franța: „Popor latin, pasiuni mari”. Președintele a refuzat să ia întrebări după declarații

Președintele Nicușor Dan s-a întâlnit cu reprezentanții comunității românești din Franța, luni, la Ambasada României din Paris, și le-a transmis un mesaj „optimist”, susținând că România are astăzi „o administrație care într-o oarecare măsură este de bună-credință, dar în orice caz este mai matură și începe să știe ce vrea”. Șeful statului nu a luat întrebări după alocuțiune.

El susține că Administrația Prezidențială încearcă să creeze o „interfață” pentru eficientizarea acțiunilor referitoare la românii de peste granițe.

„Dintotdeauna problema a fost – toată lumea e de bună-credință, dar cine este interfața? Și încercăm să facem asta la Administrația Prezidențială, să creăm o interfață astfel încât în mod structurat și pentru toți românii care trăiesc în afara României să facem niște lucruri care să țină și care să facă acțiunile noastre mai eficiente”, a declarat Nicușor Dan.

Președintele consideră că „România azi are maturitatea să se autoevalueze”.

„Despre România, în primul rând, vreau să vă spun că, în ciuda știrilor și a, în fine… popor latin, pasiuni mari, dar, dincolo de asta, în opinia mea, România azi are maturitatea să se autoevalueze, să știe ce poate, are o zonă privată foarte dinamică, are o administrație care într-o oarecare măsură este de bună-credință, dar în orice caz este mai matură și începe să știe ce vrea. Față de unde riscam să fim anul trecut, cred că ne-am învățat cu toții lecțiile și cred că am început un proces destul de lung de reconciliere între administrație și societate”, a mai declarat Nicușor Dan.