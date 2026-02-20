Nicușor Dan, de la Washington: Problema legitimităţii administraţiei din România nu mai există în Statele Unite

Prezent la Washington pentru prima reuniune a Consiliului Păcii inițiat de Donald Trump, Nicușor Dan a declarat că legitimitatea administraţiei române nu mai e pusă la îndoială în Statele Unite.

„Suntem aici la Washington, chiar am discutat mai devreme cu domnul ambasador, care îi însoţeşte pe toţi oficialii români la diferite întâlniri, la diferite niveluri, cu structuri ale administraţiei americane. Nimeni n-a mai ridicat subiectul acesta. În raportul de care faceţi vorbire, nu e vreo luptă între Statele Unite şi România. Este o tensiune între Statele Unite şi Europa pe reglementarea giganţilor din zona de reţele sociale. Da, şi e o tensiune, şi atunci România a fost dată ca exemplu, dar problema legitimităţii administraţiei din România nu mai există în Statele Unite”, a declarat Dan, joi seară, la Digi 24, citat de News.ro.

Întrebat dacă faptul că Donald Trump l-a prezentat pe drept „prim-ministrul României”, joi, la reuniunea Consiliului poate fi onterpretat că nu îl recunoaște ca șef de stat al țării, Dan a replicat că „se mai întâmplă” ca liderul de la Casa Albă să greșească din cauza numărului mare de oameni cu care discută.

„Vă dați seama, președintele Statelor Unite are de lucru cu, nu știu, 120-150 de țări simultan. Da, și în unele țări președintele e mai important. În alte țări, primul ministru e mai important. Se mai întâmplă tipul acesta de erori”, a mai spus Dan, citat de site-ul televiziunii de știri.

Comisia Juridică a Camerei Reprezentanţilor din SUA a acuzat Comisia Europeană de interferenţe în alegerile din mai multe ţări europene, între care şi România, începând din 2023, susţinând că aceasta a presat platformele online să cenzureze discursul politic.

„Se pare că interferenţa în alegeri este ceva obişnuit pentru Comisia Europeană. Înaintea a cel puţin opt scrutinuri din şase ţări europene, înccepând din 2023, Comisia s-a întâlnit cu reprezentanţii platformelor pentru a-i presa să cenzureze discursul politic în zilele dinaintea votului”, susţinea Comisia Juridică a Camerei Reprezentanţilor, într-o postare pe reţeaua X, în 4 februarie.

Conform aceleiaşi surse, este vorba despre alegeri din Irlanda (2024 şi 2025), Franţa (2024), Ţările de Jos (2023 şi 2025), Slovacia (2023), România (2024) şi Moldova (2024).