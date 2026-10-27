Nicușor Dan, după cazul de sabotaj rusesc de la Carfil anunțat de SRI: „Nu sunt incidente izolate, ci o campanie premeditată”

„Condamn cu fermitate orice implicare a Federației Ruse în acte de sabotaj pe teritoriul României”, a declarat, marți, președintele Nicușor Dan.

Luni seară, SRI a anunțat că a identificat o rețea de sabotaj coordonată din Rusia care a fost implicată în provocarea incendiului de pe platforma industrială Carfil din 14 septembrie 2026. DIICOT a adăugat că în incident au fost implicați doi cetățeni bieloruși și un cetățean ucrainean.

Într-o reacție pe contul său de X, Nicușor Dan a afirmat că „astfel de acțiuni sunt inacceptabile și reprezintă o încălcare gravă a suveranității și securității țării noastre”. „Nicio entitate străină nu are dreptul să acționeze în acest mod pe teritoriul României sau al altor state europene”, a adăugat el.

„Să fie clar: toate acestea nu sunt incidente izolate”

Șeful statului a mai afirmat că „de ani de zile Rusia folosește un arsenal divers de mijloace pentru a slăbi democrațiile europene”.

„Încercările de a influența procesele electorale, campaniile de dezinformare, războiul informațional, atacurile cibernetice și actele de sabotaj fac toate parte din războiul hibrid purtat de Rusia împotriva Europei. În ultimele săptămâni, Federația Rusă a escaladat la un alt nivel de provocare împotriva transportului maritim civil în Marea Neagră”, a mai spus Nicușor Dan.

Președintele a avertizat: „Să fie clar: toate acestea nu sunt incidente izolate, fără legătură între ele, ci fac parte dintr-o campanie premeditată și coordonată, menită să semene diviziuni în societățile noastre și să descurajeze angajamentul statelor europene față de propria lor securitate și apărare colectivă”.

El a mai afirmat că „nu trebuie să ne amăgim cu privire la natura acestei amenințări”. „Războiul hibrid se duce de ani de zile, sub diferite forme, cu același scop: slăbirea statelor europene din interior și subminarea solidarității dintre ele”, a adăugat Nicușor Dan.

Șeful statului: Statul român va acționa cu fermitate

Intensificarea acestor acțiuni impune o vigilență sporită și o evaluare continuă a riscurilor, conform președintelui, care a spus că „statul român va acționa cu fermitate pentru a preveni astfel de incidente, pentru a identifica persoanele implicate și pentru a proteja cetățenii și infrastructura critică a țării”. De asemenea, România va continua să colaboreze strâns cu aliații din NATO și cu partenerii din Uniunea Europeană.

Președintele a mai spus că apreciază eficiența tuturor profesioniștilor din cadrul SRI, MAI, DIICOT și DGIA care au acționat pentru a-i identifica atât pe cei care au provocat incendiul la platforma industrială Carfil, cât și pe adevărații vinovați din spatele acestui act provocator.

„Este esențial ca instituțiile statului român să identifice astfel de atacuri și, pe cât posibil, să le prevină”, a adăugat șeful statului care a mai spus că „ancheta privind sabotajul de la Carfil demonstrează încă o dată cât de frecvent sunt utilizate rețelele sociale de către entități ostile pentru a atrage persoane cu scopul de a le manipula, chiar și de a le implica în acțiuni ilegale.”

„Oamenii trebuie să fie conștienți de aceste pericole și să trateze cu maximă prudență ceea ce circulă în spațiul online”, a mai președintele, care le-a mulțumit partenerilor externi pentru colaborarea cu structurile românești.