Nicușor Dan: „Eu sunt aici pentru dezbateri, așa cum am fost și în primul tur” / Unde și când îl așteaptă pe George Simion la o dezbatere

Nicușor Dan, clasat pe locul al 2-lea în primul tur al alegerilor prezidențiale, a declarat miercuri că este deschis unei dezbateri cu contracandidatul său, George Simion, și îl așteaptă „mâine seară la Euronews”.

Candidatul independent a transmis un mesaj în acest sens, miercuri, pe Facebook.

„Eu sunt aici pentru dezbateri, așa cum am fost și în primul tur. Voi merge mâine seară la Euronews unde îl aștept pe George Simion. Iar luni, marți, miercuri, joi și vineri, săptămâna viitoare, voi da curs tuturor invitațiilor primite”, a scris Nicușor Dan, miercuri, pe Facebook.

Tot miercuri, George Simion l-a acuzat pe Nicușor Dan că refuză să participe la o dezbatere cu el.

„Au cerut dezbateri. Ieri, Nicușor Dan nu s-a prezentat. Eu sunt disponibil și astăzi să merg la dezbatere cu Nicușor Dan. Poate și mâine! Am spus că merg la orice televiziune. Nu e nevoie să ne denigreze, să răspândească minciuni, inventând lucruri, mergem chiar și pe teritorii și televiziuni vădit antinaționale”, a declarat liderul AUR.

El a anunțat că a confirmat participarea la Digi24 și i-a cerut lui Nicușor Dan să vină la dezbatere.

„Sunt disponibil și am anunțat, și am confirmat participarea la Digi24, unde a fost invitat și Nicușor Dan în această seară. Mă voi duce la 21 să văd dacă Nicușor Dan s-a prezentat sau nu. Dacă are curajul să se prezinte nu la o televiziune de casă”, a declarat președintele AUR.

Știre în curs de actualizare