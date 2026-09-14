Nicușor Dan explică „naționalismul sănătos”, după ce „a stârnit dezbatere”. „Au fost oameni politici din toate formațiunile care mi-au scris”

Președintele Nicușor Dan a declarat că România are nevoie de oameni care „chiar cred în țara în care trăiesc și în care muncesc, în care își cresc copiii și își dedică parte din activitatea lor umană, profesională ca să ducă țara asta înainte”.

El a explicat, astfel, într-un interviu acordat Euronews, ce a vrut să spună când a vorbit despre necesitatea unui „naționalism sănătos” în societate, cu ocazia unui discurs susținut în 1 septembrie la Întâlnirea Internațională a Tinerilor Ortodocși de la Catedrala Mântuirii Neamului, organizată de BOR.

„Problema mare este că suntem într-o situație în care, pe o chestiune națională, de identitate, se pronunță foarte gălăgios o parte a spectrului politic și cumva toți ceilalți sunt timorați să spună, tocmai pentru nu a nu se asocia cu acest discurs extrem de zgomotos, «eu iubesc țara asta», «eu vreau ca copiii mei să trăiască aici», «încerc să ajut țara asta ca să se dezvolte și să aibă un viitor pentru copiii mei»”, a spus Nicușor Dan, în interviul de luni.

El consideră că acest lucru „lipsește” în societatea românească.

„Cred că asta lipsește, adică foarte mulți oameni care simt asta și n-o spun în spațiul public, și lasă discursul ăsta să pară unul gol de conținut, pe când dacă vă uitați la orice țară funcțională, europeană sau ne-europeană, oamenii se identifică, chiar cred în țara în care trăiesc și în care muncesc, în care își cresc copiii și își dedică parte din activitatea lor umană, profesională ca să ducă țara asta înainte. La noi, asta lipsește. Ăsta a fost mesajul principal”, a explicat președintele.

Ce a spus despre „chestiunea care a stârnit dezbatere”

Nicușor Dan a explicat ce a vrut să spună atunci când a folosit termenul „naționalism”, pentru care au existat voci care l-au criticat.

„Pe chestiunea care a stârnit dezbatere, ce înseamnă „naționalism”. Pentru mine, naționalism are un sens foarte juridic sau, dacă vreți, constituțional. Pentru oricine are orice fel de suspiciune poate să spună, în loc de «naționalism», «patriotism». N-am vrut să spun mai mult decât asta, o identitate între tine și țara ta și pe care să o exprimi cu decență în spațiul public”, a afirmat șeful statului.

Întrebat dacă, în opinia lui, ar fi necesară o mișcare politică în acest sens, Nicușor Dan a adăugat: „Nu vă ascund că au fost oameni politici din toate formațiunile care mi-au scris mesaje după asta și au spus, da, ați avut dreptate, e bine că ați spus asta. Nu am făcut asta ca să declanșez cine știe ce mișcare politică în societate, ci a fost un mesaj de care cred eu că era nevoie”.

„Fiecare din oamenii politici, sau marea lor majoritate, sunt acolo, crezând că pot să facă ceva pentru țara lor. Trebuie numai să echilibrăm tipul acesta de mesaj, să nu pară că dacă nu te bați cu pumnii în piept și te înfășori de trei ori pe zi cu tricolorul nu ții la țara asta”, a conchis președintele.