Nicușor Dan face noi precizări despre aderarea la euro, după intervenția lui Călin Georgescu. „Am văzut multe reacții, dar și dezinformări”

Președintele Nicușor Dan a declarat vineri seară că între partide există „un acord de principiu” pentru ca România „să revină la o asumare concretă” a obiectivului de a adera la moneda unică europeană, dar că „este un proces de durată” și vor fi făcute „toate dezbaterile necesare”.

Noile precizări ale președintelui vin după ce Călin Georgescu criticase o astfel de posibilitate, tot în urma unor declarații făcute de Nicușor Dan.

„În privința aderării la euro, pentru că am văzut multe reacții, dar și dezinformări, există un acord de principiu al partidelor ca țara noastră să revină la o asumare concretă a acestui obiectiv, însă acesta este un proces de durată care trebuie prioritizat și în cadrul cǎruia vom face toate dezbaterile necesare”, a declarat Nicușor Dan vineri seară, într-o postare care s-a concentrat preponderent pe decizia agenției de evaluare financiară Moody`s de a menține ratingul României în categoria recomandată investițiilor.

Ce spusese Călin Georgescu

Într-o postare marți seară, la trei zile după o declarație a președintelui Nicușor Dan cu privire la existența unui „acord politic pentru trecerea la euro”, Călin Georgescu a echivalat o eventuală renunțare la leu cu renunțarea „la suveranitate”.

„Să anunți trecerea României la euro fără o dezbatere națională reală și fără ca poporul român să-și fi exprimat limpede voința nu este reformă. O asemenea decizie ar însemna, politic și moral, trădarea leului, a interesului național și a încrederii datorate românilor”, a scris Georgescu, într-o postare pe Facebook.

El a oferit exemplul Marii Britanii, care nu a renunțat la lira sterlină chiar dacă a făcut parte din UE timp de aproape cinci decenii, și a spus că „euro nu este garanția prosperității, iar moneda națională nu este o piedică în calea ei”.

„Renunți la leu, renunți la suveranitate. O țară este stăpână pe soarta ei atunci când are control deplin asupra propriei monede. Leul este mai mult decât o monedă. Este fortăreața noastră, principalul instrument prin care ne apărăm economia. Leul este al românilor: păstrăm leul, păstrăm șansa de a ne reface țara prin noi înșine”, a mai declarat fostul candidat la prezidențiale.