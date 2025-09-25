Nicușor Dan: „Călin Georgescu nu a fost un călăreț singuratic. A avut în spate o rețea de români cu bani, finanțată de la Moscova”

Președintele Nicușor Dan a declarat joi, la Digi24, că fostul candidat George Georgescu, trimis în judecată în urma anulării primului tur al alegerilor prezidențiale din decembrie 2024, „nu a fost un călăreț singuratic”, ci a avut în spate „o rețea de români cu bani”, finanțată de la Moscova.

Întrebat dacă are indicii privind implicarea unor instituții din România în vicierea procesului elctoral, Nicușor Dan a răspuns că „știe niște lucruri, dar preferă să nu răspundă în acest moment”.

„Georgescu n-a fost un călăreț singuratic care a avut o viziune și a convins 2–3 milioane de oameni. A avut în spate o rețea din care au făcut parte români cu bani”, a afirmat Nicușor Dan, precizând că susținătorii acestuia „de bună credință” trebuie să accepte acum dovezile privind interferența Rusiei.

Președintele a confirmat explicit sursa finanțării: „E vorba despre privați? Da, niște oameni cu bani din România. Sursa banilor fiin Moscova?. Exact”, a fost dialogul purtat de șeful statului cu moderatorul emisiunii.

Președintele a spus, în legătură cu rechizitoriul de trimitere în judecată a fostului candidat, că este pentru prima oară când există dovezi clare despre implicarea Rusiei în campania electorală: „Toți susținătorii lui Georgescu, oameni de bună-credință, au crezut până acum că nu a fost o interferență a Rusiei. Acum avem în sfârșit o dovadă și vor fi multe altele.”

„Toată lumea a greșit. Inclusiv Klaus Iohannis”

Liderul de la Cotroceni a mai transmis că anularea primului tur al alegerilor prezidențiale din decembrie 2024 „a fost un moment de slăbiciune”, dar s-a încheiat „cu o decizie extrem de curajoasă”. El a anunțat că va cere desecretizarea elementelor discutate la ședința CSAT din 6 decembrie „la momentul oportun”.

Întrebat dacă îi reproșează ceva fostului președinte Klaus Iohannis, Nicușor Dan a afirmat: „Toată lumea a greșit. Inclusiv Klaus Iohannis. Însă ceea ce vreau să apreciez este că la acel moment, pe 6 decembrie, când CCR a luat decizia, și președintele, și instituțiile din CSAT au avut curajul să ia o decizie extrem de neobișnuită. A fost un moment de slăbiciune, dar care s-a sfârșit cu o decizie foarte curajoasă.”

Nicușor Dan a citat și rapoarte ale serviciilor de informații din mai multe state europene, NATO și UE care indică intereferența rusă.

„Avem rapoarte ale serviciilor de informații din Franța, Spania, Marea Britanie, NATO, UE, care spun toate că avem de a face cu un atac informatic al Rusiei pe țările europene, unele spun explicit numele României”, a mai explicat președintele Nicușor Dan.