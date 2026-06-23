Nicușor Dan, primul mesaj după ce Guvernul Veștea a picat la vot în Parlament

Președintele NIcușor Dan a transmis un mesaj înainte de consultările cu toți parlamentarii care au loc marți, la Palatul Cotroceni, după ce Guvernul propus de Adrian Veștea nu a reușit să obțină scorul necesar pentru învestire.

„În consultările de astăzi, le voi cere partidelor să revină la dialog și la o atitudine rezonabilă. Le cer înțelegeri pe o majoritate parlamentară, și nu justificări și explicații de ce nu pot realiza o majoritate.”, a scris Nicușor Dan, într-un mesaj pe Facebook.

Șeful statului nu a comentat votul de luni seară, dar aceasta este prima reacție publică pe care a avut-o după ce premierul desemnat de el a suferit un eșec în Parlament.

Președintele a precizat, într-un mesaj asemănător publicat pe X în limba engleză, că țara are nevoie de un Executiv și a indicat că nu va încălca o linie roșie pe care a clamat-o anterior.

„România are nevoie de un Guvern. Păstrarea direcției pro-occidentale este o condiție de la care nu ne vom abate”, a precizat șeful statului înainte de debutul consultărilor de la Palatul Cotroceni.

Președintele a chemat marți la consultări toate partidele parlamentare, inclusiv AUR, dar și aleșii neafiliați. Discuțiile sunt în plină desfășurare, iat HotNews transmite LIVE TEXT principalele informații.

La anterioarele discuții, partidul condus de George Simion nu a fost chemat. Adrian Veștea a căutat ieri să obțină și sprijinul AUR în Parlament, mergând inclusiv la sediul central al formațiunii pentru a discuta cu Simion.

În plenul reunit al Parlamentului însă toți aleșii AUR au ieșit din sală, iar Guvernul Veștea a picat la vot.