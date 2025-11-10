Nicușor Dan i-a convocat pe liderii coaliției la Cotroceni, pe o temă pe care partidele sunt în blocaj

Președintele Nicușor Dan i-a chemat la Cotroceni pe liderii coaliției de guvernare pentru a discuta pașii următori privind proiectul de modificare a pensiilor magistraților, respins de Curtea Constituțională, au declarat surse politice pentru HotNews. Întâlnirea urmează să aibă loc marți, conform acelorași surse.

Discuția convocată de președintele Nicușor Dan cu Sorin Grindeanu, Ilie Bolojan, Dominic Fritz, Kelemen Hunor și Varujan Pambuccian vine în contextul în care Curtea Constituțională a publicat vineri motivarea deciziei prin care a respins proiectul de lege asumat de Guvernul Bolojan pentru modificarea pensiilor magistraților.

Coaliția se află într-un impas pe acest subiect. PSD a cerut crearea unui grup de lucru, însă celelalte partide din coaliție s-au opus. Premierul Ilie Bolojan a cerut partenerilor de guvernare să aștepte motivarea deciziei CCR pentru a decide următorul pas.

Proiectul trebuie adoptat până în 28 noiembrie pentru a nu pierde 231 de milioane de euro din PNRR.

Tot marți, este programată și ședința săptămânală a coaliției de guvernare, care are loc de obicei de la ora 14:00, la guvern.

Ce e dispus să negocieze premierul Ilie Bolojan în privința pensiilor magistraților

Președintele Senatului, Mircea Abrudean (PNL), apropiat de Ilie Bolojan, a declarat săptămâna trecută că, dintr-o discuție pe care a avut-o în urmă cu câteva zile cu premierul, a reieșit că Ilie Bolojan este dispus să negocieze perioada de tranziție, dar nu și cuantumul pensiei.

„Din discuțiile pe care le-am avut cu premierul am înțeles că există flexibilitate pe perioada de tranziție, pentru a depăși cei 10 ani. Legat de cuantum, am înțeles că nu”, a spus Abrudean.