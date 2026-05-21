Nicușor Dan indică două prevederi „disproporționate” din proiectul privind finanțarea ONG-urilor: „O nouă sursă de tensiune în societate”

Președintele Nicușor Dan a criticat proiectul privind transparentizarea finanțării ONG-urilor, afirmând că obligația de a face publice numele donatorilor organizațiilor neguvernamentale „ar inhiba sprijinul” pe care îl primesc acestea și „ar afecta societatea civilă în ansamblul ei”.

Șeful statului a transmis joi „o poziție de principiu” cu privire la proiectul de lege inițiat de parlamentari AUR, care ar obliga ONG-urile să declare și să publice sursa tuturor veniturilor. Organizațiile, care au criticat inițiativa, riscă suspendarea activității și, ulterior, dizolvarea, dacă nu respectă această obligație, conform proiectului.

Proiectul de lege, inițiat de parlamentari AUR și susținut și de S.O.S România, a trecut de Senat în 18 mai, iar Camera Deputaților este for decizional.

Nicușor Dan a „sugerat” invitarea „organizațiilor reprezentative ale societății civile” la dezbaterea din Camera Deputaților.

„Transparența în fața statului a oricărei persoane juridice, deci și a ONG-urilor, este necesară și se realizează deja, în bună măsură. Adăugarea la rapoartele anuale a unei sinteze a donațiilor importante reprezintă un plus de transparență”, a declarat președintele.

Pe de altă parte, el consideră că „obligația de a face publice numele donatorilor ar fi o măsură care ar inhiba sprijinul ONG-urilor de către cetățeni și, prin aceasta, ar afecta societatea civilă în ansamblul ei”.

„Atât această prevedere, cât și cea care prevede dizolvarea de drept a ONG-urilor pentru nedepunerea unor declarații sunt măsuri disproporționate față de o categorie socioprofesională și, prin aceasta, o nouă sursă de tensiune în societatea noastră”, a conchis Nicușor Dan.

Ce prevede proiectul adoptat de Senat

Dacă proiectul ar deveni lege în forma adoptată de Senat, ONG-urile ar fi obligate să depună anual la ANAF o declarație cu veniturile și sursele de finanțare din anul anterior, inclusiv datele de identificare ale finanțatorilor. În cazul persoanelor fizice, identificarea este obligatorie pentru donații mai mari de 5.000 de lei, iar în cazul persoanelor juridice indiferent de sumă.

Declarațiile ar urma să fie publicate pe site-ul ANAF. Pentru nerespectarea obligațiilor, legea prevede ca sancțiune suspendarea automată a activității ONG-ului în cauză. Organizația riscă să fie dizolvată dacă situația nu este remediată în decurs de un an.