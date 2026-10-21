Nicușor Dan, interviu în presa conservatoare din SUA: „Nu cred că Rusia e pregătită să se așeze la masa dialogului”. În ce privință spune că Trump are dreptate

Președintele Nicușor Dan a declarat miercuri, pentru postul american de televiziune Newsmax, că sancțiunile economice împotriva Rusiei trebuie să continue, deoarece Moscova nu este pregătită să negocieze încetarea războiului din Ucraina, relatează instituția media pe site-ul său.

Totodată, șeful statului a salutat eforturile diplomatice ale președintelui american Donald Trump și a spus că acesta are dreptate când le cere statelor europene membre NATO să își asume o responsabilitate mai mare pentru propria apărare. Dan a vorbit și despre intensificarea incursiunilor dronelor rusești în România.

În cadrul emisiunii „Wake Up America” de la canalul TV Newsmax, Nicușor Dan a salutat eforturile diplomatice ale președintelui american Donald Trump de a pune capăt războiului din Ucraina, dar și-a exprimat scepticismul cu privire la disponibilitatea președintelui rus Vladimir Putin de a negocia un acord de pace, transmite Agerpres.

„Este foarte bine că Statele Unite se implică în încercarea de a aduce pacea în războiul din Ucraina, deoarece acesta afectează economia regiunii și economia globală”, a spus el.

„Însă nu cred că Rusia este pregătită să se așeze la masa dialogului”, a continuat Nicușor Dan.

Comentariile lui Dan survin în contextul în care emisarul special al SUA, Steve Witkoff, s-a întâlnit cu președintele rus Vladimir Putin, după discuții purtate, la începutul săptămânii, cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Dan a afirmat că dificultățile economice ale Rusiei subliniază necesitatea menținerii presiunii, în timp ce Washingtonul urmărește obținerea unui progres pe cale diplomatică, notează Newsmax.

„Știm că Rusia suferă din punct de vedere economic. Consider că trebuie să continuăm să aplicăm sancțiuni economice împotriva ei”, a adăugat președintele.

Newsmax este considerat unul dintre cele mai influente canale media conservatoare din Statele Unite. În luna iulie, Nicușor Dan a publicat un articol de opinie în Newsmax.com.

„Încă o dată, președintele Trump are dreptate”

De asemenea, Dan a salutat apelul lui Trump ca statele europene membre ale NATO să își asume o responsabilitate mai mare pentru propria apărare, în loc să se bazeze în mare măsură pe Statele Unite.

„Președintele Trump are dreptate. Statele Unite au ajutat foarte mult Ucraina și continuă să o facă”, a declarat el.

Dan a recunoscut că țările europene nu au contribuit suficient la apărarea colectivă, notează Newsmax.

„Încă o dată, președintele Trump are dreptate”, a spus Dan, adăugând că statele europene membre ale NATO, inclusiv România, conștientizează necesitatea creșterii cheltuielilor pentru apărare.

În prezent, România alocă aproximativ 2,5% din PIB pentru apărare și intenționează să majoreze acest procent, a precizat Nicușor Dan.

De asemenea, el a vorbit despre amenințările tot mai mari la adresa securității de-a lungul frontierei României cu Ucraina și în regiunea Mării Negre, menționând o intensificare a incursiunilor dronelor rusești pe teritoriul românesc, scrie Newsmax.

Conform unor date citate de jurnaliștii americani în timpul interviului, România a înregistrat, de la începutul acestui an, 35 de incursiuni neautorizate ale unor drone, comparativ cu nouă în anul 2025.

Dan a declarat că, inițial, România nu a dispus de o apărare adecvată împotriva acestor incursiuni, dar și-a consolidat capacitățile cu sprijinul aliaților din NATO.

„La început nu eram pregătiți, dar acum suntem bine pregătiți”, a spus el.

Dan a precizat că România a interceptat drone în apropierea graniței de-a lungul Dunării și și-a îmbunătățit capacitatea de reacție la incidentele produse deasupra Mării Negre.

Newsmax încheie reamintind că Marea Neagră este importantă din punct de vedere strategic, deoarece Ucraina se bazează pe rutele de transport maritim de aici pentru a exporta cereale și alte mărfuri.