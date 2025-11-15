Nicușor Dan: Într-un moment în care societatea are nevoie de reconciliere, Biserica ne poate arăta calea spre renaştere şi reconstrucţie

Președintele Nicușor Dan a vorbit despre misiunea dificilă de a păstra valorile credinței creștine în contextul lumii contemporane, „marcată de ruptura faţă de tradiţia şi de rădăcinile noastre spirituale”, în contextul înscăunării episcopului Claudiu-Lucian Pop ca arhiepiscop al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică.

Evenimentul a avut loc sâmbătă, la Blaj.

„Biserica ne poate arăta calea spre renaştere şi reconstrucţie”

Nicușor Dan a transmis un mesaj pentru comunitatea Bisericii Române Unită cu Roma, Greco-Catolică, în care spune cum reuniunea celor două moșteniri, latină şi bizantină, Biserica Română Unită cu Roma, Greco-Catolică, „a adus cu sine un suflu curajos, de sinteză spirituală şi culturală, în care valorile credinţei creştine au susţinut spiritul civic şi conştiinţa europenităţii noastre”.

„Este o sarcină dificilă, mai ales în contextul lumii contemporane, marcată de ruptura faţă de tradiţia şi de rădăcinile noastre spirituale, de criza valorilor şi a reperelor. De aceea, această misiune trebuie să continue cu noile generaţii de credincioşi şi cetăţeni, care să ducă mai departe valorile cultivate de Biserică în familie şi societate: libertatea, adevărul, demnitatea, curajul credinţei, integritatea morală, solidaritatea şi caritatea”, a transmis preşedintele.

El a mai spus că fiecare prilej de recunoaştere a Bisericii greco-catolice reprezintă o reîntregire a memoriei noastre naţionale, amintind că în şcolile Blajului s-au născut educatori, teologi, oameni de cultură şi elite politice care şi-au dedicat toate eforturile afirmării noastre ca naţiune unită, matură şi demnă, fidelă vocaţiei democratice şi valorilor umaniste.

„Deşi asupra acestei Biserici s-au abătut suferinţe greu de imaginat, ea a rezistat datorită credinţei şi jertfei, continuând să lumineze în întunericul persecuţiilor, al interdicţiilor şi al deposedărilor”.

Șeful statului a amintit că după tragicele evenimente din 1989 şi redobândirea libertăţii, „Biserica greco-catolică s-a afirmat ca partener de dialog valoros, în raport cu instituţiile statului şi cu toate cultele religioase, reafirmând spiritul autentic al fraternităţii şi al unităţii între creştini, şi mai presus de toate, puterea de a ierta”.

„Într-un moment în care societatea are nevoie, mai mult ca oricând, de reconciliere, Biserica ne poate arăta, graţie valorilor şi exemplelor sale vii, calea spre renaştere şi reconstrucţie”, se mai arată în mesajul transmis de Nicuşor Dan.

Nicușor Dan și Biserica

În ianuarie 2025, înainte de alegerile prezidențiale, Nicuşor Dan a mărturisit că este creştin ortodox. El spunea atunci că este de părere că „s-a abuzat prea mult de asocierea cu Biserica în zona politică”.

„Da, cred în Dumnezeu, da, sunt creştin ortodox, da, încerc să-mi educ copiii în această directivă, însă cred că credinţa este ceva intim şi mai cred că s-a abuzat prea mult de asocierea cu Biserica în zona politică. Cred că în momentul în care tu faci politică agăţându-te de Biserică, de fapt, profanezi şi nu faci nici una şi nici alta”, a mărturisit Nicuşor Dan, joi seară, într-o emisiune la Antena 3.

Într-un moment din campania electorală, la o dezbatere de la Antena 3 CNN de pe 30 aprilie, Elena Lasconi l-a pus pe Nicușor Dan să jure pe Biblie, în mijlocul scenei, că nu minte. „Eu sunt creștin ortodox practicant și nu profanez”, a răspuns el.