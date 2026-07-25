Nicușor Dan, întrebat dacă îl va expulza pe ambasadorul Rusiei, dacă se dovedește că dronele doborâte erau ale Moscovei

Fosta ministră a Justiţiei, Ana Birchall, l-a întrebat pe președintele Nicușor Dan dacă își va respecta declarațiile făcute la sfârșitul lunii mai privind posibilitatea expulzării ambasadorului Rusiei, în contextul care cele două drone doborâte ieri și azi se dovedesc a fi din arsenalul Moscovei.

Birchall a amintit într-un mesaj pe Facebook că, pe 31 mai, într-un interviu acordat BBC, șeful statului a declarat că nu exclude expulzarea ambasadorului Rusiei dacă incidentele cu drone se vor repeta.

„Astăzi, a doua dronă în mai puțin de 24 de ore a fost doborâtă de un pilot român, chiar de pe același avion F-16. Dacă se confirmă ceea ce a apărut deja în spațiul public – că este vorba despre același tip de dronă rusească – atunci mai este valabilă declarația din 31 mai?”, a întrebat fosta ministră.

Ana Birchall, Foto: Agerpres

Birchall a susținut că, în cazul în care se confirmă originile rusești ale aparatelor de zbor, președintele ar trebui să solicite convocarea de urgență a ambasadorului Federației Ruse la Ministerul Afacerilor Externe, declararea acestuia persona non grata și expulzarea sa din România.

„În politica externă și în securitatea națională nu este loc pentru ezitări. Declarațiile unui președinte trebuie urmate de fapte. Altfel, credibilitatea României are de suferit – și în fața Rusiei, și în fața partenerilor noștri internaționali din NATO”, a spus Birchall.

Fosta candidată independentă la alegerile prezidențiale din 2024 consideră că reacția autorităților române este urmărită cu atenție de aliații occidentali, mai ales în contextul în care România a bifat o premieră prin doborârea dronei de la Buzău.

„Este momentul în care se vede dacă vorbele de la microfon devin decizii de stat sau rămân doar declarații bune pentru audiența de acasă”, a mai scris Birchall.

Ea a sugerat că românii anticipează ca președintele să își respecte declarațiile.

„Domnule președinte, românii au văzut deja prea multe promisiuni electorale (inclusiv cele legate de justiție) uitate imediat după instalarea la Cotroceni — nu vă puteți permite ca și declarațiile despre securitatea națională să ajungă la fel, fără nicio consecință. Fiecare cuvânt rostit în numele României angajează credibilitatea statului și creează așteptări legitime”, a adăugat ea. .

Aceasta a adăugat că românii au dreptul să știe dacă declarația făcută de șeful statului la sfârșitul lunii mai a reprezentat un angajament ferm sau doar o poziționare de moment, susținând că „un președinte nu e judecat după declarații, ci după deciziile pe care are curajul să le ia și consecvența cu care își respectă propriile angajamente”.

Parchetul General a confirmat vineri că drona interceptată în zona Padina, județul Buzău, era un aparat de tip Shahed, doborât de un avion F-16 al armatei române.

În acest caz, procurorii au deschis un dosar penal in rem. Investigațiile vizează infracțiunea de operare a unei aeronave într-o zonă interzisă, faptă prevăzută de Codul Aerian.

Președintele Nicușor Dan a anunțat la sfârșitul lunii mai închiderea Consulatului rus de la Constanța, chiar în ziua în care o dronă rusească s-a prăbușit pe un bloc din Galați.

Consulatul General al României din Sankt Petersburg a fost închis oficial vineri, la o lună de când Moscova a anunțat măsura de retorsiune.