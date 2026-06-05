Nicușor Dan, întrebat de ce nu l-a nominalizat pe Grindeanu premier / „Am speranța că toate forțele pro-occidentale vor spriji un Guvern Tomac”

Preşedintele Nicuşor Dan a vorbit vineri despre decizia de a-l desemna pe Eugen Tomac în funcția de premier și ce majoritate parlamentară ar putea susține învestirea unui guvern condus de acesta, șeful statului explicând că discuţiile pe care le-a avut la Cotroceni cu partidele s-au finalizat de principiu cu ideea „să vedem componenţa și programul viitorului cabinet”.

Șeful statului a făcut vineri după-amiază declarații de presă la Tivat, în Muntenegru, după ce a participat la un summit UE – Balcanii de Vest.

Nicușor Dan a fost întrebat ce l-a determinat să îl aleagă pe Eugen Tomac pentru funcția de viitor prim-ministru și de ce un premier politic și nu unul tehnocrat care să alcătuiască un guvern de tehnocraţi

„Contrar aparențelor, politica e o meserie. Adică posibilitatea de a negocia, de a-ți ierarhiza mizele, capacitatea de interacțiune cu partidele, asta e o meserie care se învață în timp și tocmai de aceea, dat fiind contextul complicat, așa de complicat că am avut o coaliție care s-a destrămat, am considerat că un politician este mai bun decât, să zicem, un economist care nu a avut de-a face cu politicieni tot timpul”, a răspuns Nicușor Dan.

Și de ce tocmai Eugen Tomac? „Cred că din spectrul politic, dată fiind independența lui față de partidele parlamentare, e opțiunea cea mai bună”, a explicat președintele.

„Prima opțiune a fost a unui guvern politic. Numai că niciunul dintre partide nu a venit la consultări cu o majoritate conturată. Am înțeles și contradicțiile între ceea ce dorește fiecare dintre partide, și atunci soluția logică a fost a unui premier care să fie independent de partide, pentru că dacă spunem independent, evident că şi prim-ministrul trebuie să fie independent de partide”, a mai arătat președintele Nicușor Dan.

Șeful statului a explicat și de ce decizia desemnării unui premier a venit după săptămâni de consultări. „Au fost mai multe rânduri de consultări informale, de tipul ce tip de prim-ministru să fie, guvern tehnocrat sau de politicieni, dacă e tehnocrat cum să fie secretarii de stat, politici sau tehnocrați de asemenea… Toate discuțiile acestea au luat timp. Nu mai spun de o anumită indecizie a partidelor pe opțiunile pe care noi le formulam. Din partea mea, cred că am fost fair față de partidele politice, la fiecare pas pe care îl făceam îi informam, îi întrebam. Și în momentul acesta, cunoscând opinia partidelor pe subiectul guvernării, cred ca e singura soluție, și tocmai de aceea aștept responsabilitate”.

Nicușor Dan a evitat să spună dacă are siguranța unei majorități parlamentare pentru învestirea unui guvern condus de Eugen Tomac. „În discuțiile pe care le-am avut cu partidele, acestea s-au finalizat cu ideea „De principiu, dar sa vedem componența și programul” noului guvern. Iar asta urmează să fie o discuție care a și început între premierul desemnat și partide”, a explicat el.

De ce nu Grindeanu premier?

Președintele Nicușor Dan a fost întrebat de ce nu l-a nominalizat să formeze viitorul guvern pe Sorin Grindeanu, liderul PSD, cel mai mare partid din Parlament.

„Domniile lor nu au dus raționamentul până la capăt. Când am întrebat care să fie majoritatea, raționamentul până la capăt nu l-a dus nimeni despre cine să formeze majoritatea. Eu am speranța că toate forțele pro-occidentale vor sprijini acest guvern, pentru că nu există altă variantă logică pro-occidentală”, a răspuns șeful statului.

„Când un lider politic spune „vrem PSD la guvernare”, trebuie întrebat cu cine. Scenariul care mie îmi place cel mai mult este ca partidele din fosta coaliție să susțină guvernul tehnocrat”, a adăugat Nicușor Dan.