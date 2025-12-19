Nicuşor Dan, întrebat despre greşelile coaliţiei: „A reuşit, dacă ne uităm macro” / Ce aşteptări are președintele pentru anul viitor

România a fost „într-o poziţie vulnerabilă”, iar preluarea guvernării de către cele patru partide într-un astfel de moment reprezintă un lucru „lăudabil”, a declarat vineri dimineață la Bruxelles preşedintele Nicuşor Dan, după reuniunea Consiliului European.

Președintele Nicușor Dan a fost întrebat, într-o conferință de presă la finalul participării la Consiliul European, cum evaluează activitatea coaliției la șase luni și unde s-a greșit.

„Coaliţia asta a reuşit, dacă ne uităm macro… Dacă mă întrebaţi acum cinci – şase luni, principala noastră grijă era ca nu cumva agenţiile de rating să downgradeze România la nerecomandat investitorilor şi multe fonduri de investiţii să plece din România. Acest risc nu mai există în momentul acesta. Acesta este un succes al coaliţiei”, a declarat Nicușor Dan.

Președintele a adăugat că pe OCDE, pe partea legislativă, lucrurile au ajuns la un final, „adică ne-am îndeplinit toate obligaţiile, din nou este un succes al coaliţiei”.

„Bineînţeles că e cam puţin şase luni pentru a evalua. Şi am spus şi o să tot repet, România a fost într-o poziţie vulnerabilă şi faptul că aceste patru partide au ales să facă parte din guvernare e un lucru lăudabil”, a completat şeful statului.

„Să-i încurajăm, că nu avem alternativă”, a mai spus Nicușor Dan.

În același timp, Nicuşor Dan a mărturisit că îşi doreşte ca societatea românească să-şi conştientizeze şi oportunităţile şi vulnerabilităţile.

„Nu vorbim numai de coaliţie, vorbim şi de persoana mea şi, în general, de orice autoritate publică: relaţia cu cetăţenii e important să fie îmbunătăţită, trebuie să le expunem mai mult decât să ne aruncăm acuze unii altora – vorbesc de clasa politică. Este important mai mult să explicăm ce facem, care sunt mizele, de ce direcţia occidentală este bună, de ce Europa, cu toate problemele ei de decizie, structurale, este alternativa viabilă pentru România”, a adăugat Nicușor Dan.