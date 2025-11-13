Nicușor Dan își numește noi consilieri. Printre ei, și fostul ministru al Sănătății Vlad Voiculescu

Președintele și-a numit, joi, noi consilieri în echipa de la Cotroceni, iar printre ei se află și europarlamentarul Vlad Voiculescu, fost ministru al Sănătății. El este cercetat penal de DNA din decembrie 2023 pentru abuz în serviciu și complicitate la abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave în dosarul achiziției de vaccinuri anti-COVID, în care în sunt cercetați și fostul premier PNL Florin Cîțu și fostul ministru USR al Sănătății Ioana Mihăilă..

Administrația Prezidențială a anunțat, joi, că Nicușor Dan a semnat următoarele decrete:

Pentru numirea în funcția de consilier prezidențial a lui Valentin-Sorin Costreie, începând cu data de 17 noiembrie 2025 (Departamentul Educație şi Cercetare);

Pentru numirea în funcția de consilier de stat a lui Vlad Ionescu, începând cu data de 1 decembrie 2025 (Departamentul Politică Externă, Parteneriate Strategice și Românii de Pretutindeni);

Decret pentru numirea în funcția de consilier de stat a Mădălinei-Gabriela Fătu, începând cu data de 17 noiembrie 2025 (Secretariatul General al Administrației Prezidențiale);

Acordarea calității de consilier onorific pentru reziliență, inovație și solidaritate europeană lui Vlad Vasile-Voiculescu, începând cu data de 17 noiembrie 2025;

Acordarea calității de consilier onorific a domnului Șerban Iftime, începând cu data de 17 noiembrie 2025 (Departamentul Politici Economice şi Sociale).

Cotroceniul nu a oferit nicio informație despre activitatea acestora.

Cine este Vlad Voiculescu

Numele lui Vlad Voiculescu este cel mai cunoscut. El a fost ministru al Sănătății în guvernele Dacian Cioloș și Florin Cîțu. În 2024, a fost ales europarlamentar din partea USR.

Direcția Națională Anticorupție a anunțat, în decembrie 2023, că a început oficial urmărirea penală pentru abuz în serviciu și complicitate la abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave, în dosarul achiziției de vaccinuri anti-COVID, împotriva fostului premier Florin Cîțu și a foștilor miniștri ai Sănătății Vlad Voiculescu și Ioana Mihăilă.

În acest dosar, Vlad Voiculescu este urmărit penal pentru abuz în serviciu, cu consecințe deosebit de grave (două fapte), și complicitate la abuz în serviciu, cu consecințe deosebit de grave. DNA a estimat prejudiciul în acest dosar la un miliard de euro.

Vlad Voiculescu a declarat public că este nevinovat și că decizia privind cantitatea de vaccinuri achiziționată a fost luată de premierul de la acea vreme, Florin Cîțu.

Costreie a fost consilieral premierilor liberali

Valentin-Sorin Costreie a fost pro-rector al Universității București și a fost numit consilier de stat la Guvern în ianuarie 2020, când premier era fostul lider al PNL Ludovic Orban.

În ianuarie 2022, el a fost numit de premierul liberal Nicolae Ciucă coordonator național în domeniul proprietății intelectuale. Înainte de această numire, el a fusese luat în calcul și pentru funcția de ministru al Digitalizării.

Costreie a fost pro-decan al Facultății de Filosofie în perioada martie-iulie 2016, după care a fost consilier al Ministrului Educației de la acea vreme, apoi Secretar de stat în Ministerul Educației în perioada octombrie 2016-ianuarie 2017.

Sorin Costreie, profesor la Universitatea din București, figurează în prezent pe post de consilier onorific pentru învățământ superior în cabinetul ministrului Educației și Cercetării, Daniel David, fiind în echipa acestuia de la începutul primului mandat, scrie Edupedu.

În campania electorală din primăvară, el i-a fost consilier pe educație candidatului Nicușor Dan, iar după alegerile prezidențiale câștigate de acesta Costreie declara că nu mai ocupă „formal” această poziție, mai scrie Edupedu.

Vlad Ionescu, diplomat de carieră

Potrivit informațiilor HotNews, Vlad Ionescu, diplomat de carieră, a fost adjunctul șefului Misiunii României la NATO de la Bruxelles.

De asemenea, potrivit unui articol din 2018 din Revista 22, Vlad Ionescu a fost director de cabinet al fostului ministru PDL de Externe Theodor Baconschi, în funcție între decembrie 2009 și ianuarie 2012.