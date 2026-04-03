Dacian Cioloș a fost numit consilier prezidențial de Nicușor Dan: „Ca să pot să acționez și în numele dânsului”

Dacian Cioloș, fost premier tehnocrat și fost comisar european pentru agricultură, va fi consilier prezidențial începând din data de 6 aprilie, conform unui decret semnat de Nicușor Dan și publicat vineri în Monitorul Oficial.

Dacian Cioloș a explicat, pentru HotNews, de ce a fost numit în funcția de consilier prezidențial.

„Nu mă voi ocupa de un anumit domeniu. Este o numire legată de desemnarea mea de a fi candidat pentru funcția de secretar general al Organizației Internaționale a Francofoniei. Asta presupune o campanie la nivel internațional și președintele a decis să facă numirea asta ca să pot să acționez și în numele dânsului, pentru că dânsul este cel care m-a desemnat, împreună cu Guvernul. Și, deci, responsabilitatea mea este legată de domeniul francofoniei, pe care vreau să-l acopăr pentru pregătirea candidaturii”, a spus Dacian Cioloș contactat de HotNews.

El a precizat că va ocupa funcția de consilier prezidențial până în noiembrie, când vor avea loc alegerile pentru funcția de secretar general al Organizației Internaționale a Francofoniei. Mandatul său la Cotroceni va înceta și dacă va obține postul la OIF, și dacă nu, a spus fostul premier.

Ce spunea Nicușor Dan despre candidatura lui Dacian Cioloș

Șeful statului a anunțat în 23 martie că Dacian Cioloș va fi candidatul României pentru postul de secretar general al OIF.

Noul secretar general va fi ales în luna noiembrie, la sommet-ul din Cambodgia, iar mandatul său se va întinde pe perioada 2027-2030.

Funcția este ocupată în prezent de Louise Mushikiwabo (fost ministru de externe al Rwandei, 2009-2018), aflată la finele celui de-al doilea mandat de patru ani.

În afară de Dacian Cioloș, mai există două candidaturi, promovate de țări din Africa Centrală.

„Este un semn bun că avem o competiție, un semn de vitalitate și în acest context credem că apariția unei noi candidaturi poate aduce o opțiune suplimentară și poate stimula o dezbatere necesară despre viitorul organizației”, declara Nicușor Dan, într-o alocuțiune în cadrul unui eveniment organizat la Palatul Cotroceni cu ocazia Zilei Internaționale a Francofoniei.

„Pentru toate aceste elemente, dar și pentru rolul important pe care țara noastră îl are în cadrul Francofoniei, am plăcerea să vă anunț că avem în vedere implicarea României în această competiție, prin lansarea oficială a unei candidaturi – candidatura domnului Dacian Cioloș, fost Prim-ministru și fost comisar european pentru Agricultură. Este o opțiune care vine dintr-o regiune care nu a mai dat, până acum, un Secretar General al Organizației Internaționale a Francofoniei”, mai spunea președintele la evenimentul din 23 martie.

Dacian Cioloș a fost consilier la Cotroceni și în mandatul interimar al lui Bolojan

Cioloș a fost și în echipa lui Ilie Bolojan, în perioada în care actualul premier era președintele interimar al României.

Fostul prim-ministru tehnocrat a ocupat atunci o poziție de consilier onorific, responsabil cu „implicarea în activitățile de coordonare și monitorizare a implementării parteneriatelor strategice ale României”, conform anunțului făcut de Palatul Cotroceni la acel moment.