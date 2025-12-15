Nicuşor Dan: La dezbaterile de la Cotroceni cu magistraţii, toate opiniile sunt primite

La dezbaterile de la Cotroceni cu magistraţii, „toate opiniile sunt primite”, a declarat luni, la Helsinki, președintele Nicuşor Dan, care a subliniat că doreşte ca în urma acestor consultări să fie identificate „mecanismele deficitare” şi să existe „voinţa politică” pentru a le corecta.

„Sunt lucruri pe care eu le-am auzit în format informal de multă vreme, despre ce se întâmplă în justiţie. În momentul în care sunt 800 sau 900 de magistraţi care spun că lucrurile astea se întâmplă, înseamnă că e o problemă gravă. Care este soluţia la această problemă gravă? În primul rând, lucrurile trebuie structurate şi dovedite, pentru că şi asta e important. La dezbaterile pe care o să le avem la Cotroceni, toate opiniile sunt primite – şi într-o direcţie şi în cealaltă. Ce e important este să identificăm acele chestiuni care apar foarte des, cum ar fi Inspecţia Judiciară sau procedura de numire a şefilor de instanţe, ca să spun doar două dintre ele, să vedem care sunt mecanismele care sunt deficitare şi bineînţeles să avem voinţa politică să le corectăm”, a afirmat el, potrivit Agerpres.

Şeful statului participă, în Finlanda, la Summitul Statelor UE de pe Flancul de Est.

El urmează să aibă, pe 22 decembrie, la Cotroceni, o întrevedere fără limită de timp cu magistraţi români, „o discuţie importantă pe Justiţie care, evident, va continua”.

Nicuşor Dan a spus că acest subiect este o problemă importantă, care îl interesează.

„Bineînţeles în intervalele în care nu am contacte internaţionale sunt în contact cu România şi cu informaţiile care sunt relevante pe subiectul ăsta”, a arătat şeful statului.

Manifestații pentru independența justiției

Mii de persoane au protestat, cinci zile consecutiv, în Bucureşti şi în alte oraşe din ţară, după publicarea documentarului „Justiție capturată” realizat de Recorder privind sistemul de justiţie.

Proteste au avut loc începând miercuri, a doua zi după publicarea documentarului, până duminică. Potrivit organizatorilor, revendicările protestelor vizează schimbări la nivelul conducerii și funcționării sistemului judiciar.

Protestatarii au cerut și revocarea președintei Înaltei Curți de Casație și Justiție, Lia Savonea, demiterea conducerii Direcției Naționale Anticorupție și demiterea ministrului Cătălin Predoiu, în mandatul căruia la portofoliul Justiției s-au produs faptele semnalate în investigația Recorder.