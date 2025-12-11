Nicușor Dan îi cheamă pe toți magistrații care vor să reclame probleme în justiție la „o discuție fără limită de timp” / Mesajul său, în timp ce sute de oameni îi cer în Piața Victoriei să intervină

Președintele Nicușor Dan i-a invitat pe magistrații care vor să semnaleze probleme de integritate în sistemul de justiție într-o discuție „fără limită de timp” la Palatul Cotroceni, pe 22 decembrie. Șeful statului susține că „lucrurile sunt foarte serioase” atunci când aproape 200 de magistrați reclamă probleme de integritate.

„Când 200 de magistrați spun că este o problemă de integritate în sistemul de justiție, lucrurile sunt foarte serioase. Invit toți magistrații care vor să reclame probleme în sistemul de justiție la o discuție fără limită de timp luni, 22 decembrie, începând cu ora 10:00. Aștept înscrieri la adresa procetatean@presidency.ro”, a scris Nicușor Dan, într-o postare pe Facebook.

De asemenea, președintele anunță că pot fi trimise Administrației Prezidențiale și sesizări scrise, asumate cu semnătură sau nu.

„Până joi, 18 decembrie, ora 24:00, vă invit să îmi trimiteți materiale, asumate nominal sau neasumate nominal, la adresa colegis@presidency.ro. În zilele de vineri, sâmbătă și duminică vom avea timp să citim toate materialele pe care ni le trimiteți”, mai scrie președintele.

Nicușor Dan motivează programarea întâlnirii peste zece zile prin faptul că, în perioada 15-19 decembrie, este plecat din țară pentru întâlniri programate cu mult timp înainte.

Mesajul celor 178 de magistrați

„Adevărul și integritatea nu trebuie sancționate, ci protejate”, este mesajul transmis joi seară de 178 de judecători și procurori, o mică parte dintre ei pensionari. Ei se declară solidari cu magistrații care au făcut dezvăluirile din documentarul Recorder.

Mesajul magistraților:

„Având în vedere repercusiunile ce se preconizează cu privire la colegii noștri Laurențiu Beșu și Raluca Moroșanu, dar si mesajele contradictorii publicate de Sectia pentru Judecatori si Sectia pentru Procurori, facem următoarele precizări.

Ne exprimăm public solidaritatea cu magistrații care au avut curajul de a sesiza problemele și presiunile din sistemul de justiție.

Adevărul și integritatea nu trebuie sancționate, ci protejate. Tăcerea nu este o opțiune atunci când valorile profesiei sunt puse în pericol.

Totodată, subliniem că aspectele semnalate de colegii mai sus menționați nu sunt izolate. Disfuncționalități profunde și sistemice persistă, iar asumarea lor este esențială.

Justiția are nevoie nu doar de curaj, ci și de o reformă reală, onestă, pentru a putea rămâne liberă, dreaptă și credibilă — în slujba cetățeanului”.

Un protest declarat în favoarea unei justiții independente are loc joi seară în Capitală. Manifestația se desfășoară în Piața Victoriei. Peste o mie de oameni au ieșit deja în stradă, miercuri seară, și au protestat în fața sediului Consiliului Superior al Magistraturii, după dezvăluirile din documentarul Recorder.