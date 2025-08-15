Nicușor Dan lipsește de la festivitățile organizate la Constanța de Ziua Marinei Române. Ministrul Apărării: „E într-o perioadă de concedii”

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a declarat că președintele Nicușor Dan l-a informat că nu va fi prezent la festivitățile de la Constanța, însă ministrul a precizat că șeful statului „va fi alături de români în altă parte”.

Ionuț Moșteanu a spus, citat de Agerpres, că președintele Nicușor Dan este „într-o perioadă de concedii”, acesta fiind motivul pentru care șeful statului lipsește de la festivitățile de la Constanța organizate cu ocazia Zilei Marinei Române.

„Domnul președinte m-a anunţat că nu o să vina la Zua Marinei azi, e într-o perioadă de concedii, e în ţară, va fi alături de români în altă parte, veţi vedea pe parcursul zilei de azi. E decizia dânsului, pe care o respect”, a spus ministrul Apărării.

Moșteanu a adăugat că Nicușor Dan „înțelege foarte bine” importanța Armatei.

„Am avut multe discuţii, în aceste aproape două luni de când sunt ministru, cu domnul preşedinte. Este implicat direct în partea de planificare şi în partea de înzestrare, în tot ceea ce înseamnă Armata Română. E un comandant suprem cu care mă mândresc”, a mai spus Ionuț Moșteanu.

La festivitățile de la Constanța participă oficialități precum premierul Ilie Bolojan, ministrul Apărării Ionuț Moșteanu, iar din partea Administrației Prezidențiale a participat Cristian Diaconescu, coordonatorul Cancelariei președintelui.

Nicușor Dan: „Ziua Marinei Române este una dintre sărbătorile de suflet ale națiunii noastre”

Diaconescu a citit mesajul președintelui Nicușor Dan cu ocazia festivităților de la Constanța.

„Ziua Marinei Române este una dintre sărbătorile de suflet ale națiunii noastre. Ceremoniile devenite tradiționale la malul Mării Negre aduc laolaltă români veniți din toată țara să se bucure de festivitățile pregătite în cinstea marinarilor noștri. Vă transmit tuturor salutul meu călduros și cele mai bune gânduri”, a transmis președintele prin intermediul consilierului său.

Nicușor Dan consideră că Ziua Marinei este „o zi a unității naționale”, pentru că „acest moment special reușește să ne apropie oriunde ne-am afla”.

„Marinarii noștri sunt cei care poartă pavilionul tricolor pe mările și oceanele lumii. De aceea, sărbătorim astăzi și oamenii extraordinari dedicați acestei cariere, dar onorăm și simbolurile națiunii noastre. Atât timp cât stăm împreună în jurul valorilor noastre naționale suntem mai puternici. Atât timp cât ne reamintim că avem un trecut care ne leagă, un prezent pentru care ne mobilizăm eforturile și energiile creative, atunci sunt sigur că și viitorul va fi mai bun pentru România”, conform mesajului președintelui.

El a avut un mesaj și pentru marinari: „Departe de țară, de familie și de prieteni, sunteți dedicați unei profesii dificile. De aceea, vă mulțumesc și dumneavoastră, și celor apropiați pentru sacrificiile pe care trebuie să le faceți. Vă îndemn să vă păstrați curajul și să purtați cu devotament și demnitate Drapelul României peste tot în lume”, a mai transmis, printre altele, președintele Nicușor Dan.

Fostul președinte Klaus Iohannis a participat în timpul mandatelor sale la festivitățile organizate în fiecare an cu ocazia Zilei Marine. În anul 2021, el a atras atenția în mod special și datorită ținutei pe care a ales să o poarte, dar și dat fiind contextul politic de la acea vreme, întrucât premierul de atunci, Florin Cîțu, se afla în centrul unor controverse.