Nicusor Dan a ajuns la Galați, însoțit de ministrul Apărării, Radu Miruță

Președintele Nicușor Dan a mers la Galați, orașul aflat în centrul atenției de azi-noapte după ce o dronă, „de proveniență ruseaască” cum a anunțat MApN, a lovit un bloc de locuințe,.

17:50

Nicuşor Dan a ajuns la Galaţi, cu elicopterul, el urmând să meargă la blocul unde a căzut drona rusească și să îi viziteze şi pe cei doi răniți spitalizați – o femeie și un băiat de 14 ani.

Elicopterul cu care preşedintele Nicuşor Dan a ajuns la Galaţi a aterizat la sediul Poliţiei de Frontieră, scrie News.ro.

Nicușor Dan este însoțit de ministrul Apărării, Radu Miruță.

Vizita președintelui la Galați a fost pregătită pe repede înainte, după ce acesta a anunțat concluziile ședinței CSAT, au spus surse oficiale pentru HotNews. Evenimentul programat astăzi la Cotroceni, la ora 17.00, respectiv o ceremonie de decorare a Nadiei Comăneci, a fost amânat pentru ziua de mâine, la ora 12.00, spun aceleași surse.

Incidentul de la Galați în care două persoane au fost rănite s-a produs după ce o dronă rusească Geran-2 a deviat de la traseu și a intrat pe teritoriul României și a lovit un bloc de locuințe din municipiul Galați, a precizat președintele Nicușor Dan într-o declarație de presă la finalul ședinței CSAT.

El a subliniat că „întreaga responsabilitate aparține Rusiei”, motiv pentru care România a luat următoarele măsuri:

„Consulul general al Federației Ruse de la Constanța a fost declarat persona non-grata și Consulatul General al Federației Ruse la Constanța se va închide”, a anunțat Nicușor Dan.

Președintele a subliniat că România se va întări prin programul SAFE pe zona de apărare antiaeriană. „Contractele se semnează zilele astea, și livrarea o să o avem într-un an sau doi.”