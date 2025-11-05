Nicușor Dan, mesaj după moartea lui Emeric Ienei: „Am pierdut una dintre figurile legendare ale fotbalului”

Președintele Nicușor Dan a transmis un mesaj după moartea antrenorului care a cucerit Cupa Campionilor Europeni cu Steaua București în 1986, „un moment unic, de mare prestigiu pentru România pe plan internațional”.

„Mulțumim, Emeric Ienei, pentru toată bucuria pe care ne-ai adus-o și pentru că ne-ai făcut de atâtea ori mândri de fotbalul românesc! Astăzi, am pierdut una dintre figurile legendare ale fotbalului, însă memoria sa va rămâne mereu vie în inimile noastre”, a scris șeful statului, miercuri seară, pe Facebook.

El a amintit de performanțele „remarcabile” ale lui Emeric Ienei.

„De-a lungul unei cariere excepționale, Emeric Ienei a contribuit decisiv la scrierea unor pagini de glorie ale sportului autohton. A fost parte a uneia dintre cele mai frumoase generații de sportivi, iar sub conducerea sa, echipa Steaua București a cucerit Cupa Campionilor Europeni, un moment unic, de mare prestigiu pentru România pe plan internațional. Tot Emeric Ienei este cel care, în 1990, a reușit să califice echipa României, după 20 de ani, la un Campionatul Mondial de fotbal”, a continuat Nicușor Dan.

Președintele spune că „Emeric Ienei a fost mereu un model de echilibru, eleganță și noblețe sufletească, o personalitate care a inspirat generații prin modestie, profesionalism și respectul profund față de valorile sportului”.

„Transmit condoleanțe familiei îndoliate, colegilor și tuturor celor care l-au cunoscut, admirat și prețuit”, a conchis Nicușor Dan.

Emeric Ienei a murit la 88 de ani

Ienei s-a stins din viață miercuri, la vârsta de 88 de ani. În 1986, ca antrenor al Stelei, el a reușit ceea ce este și astăzi cea mai mare performanță din istoria fotbalului de club din România, câștigarea Cupei Campionilor Europeni, competiția predecesoare Ligii Campionilor.

Ca jucător a activat la echipele UTA Arad, Steaua Bucureşti şi Kayserispor.

Ca antrenor, Ienei a activat la Steaua Bucureşti, Crişul Oradea, Chindia Târgovişte, Videoton, Panionios şi Universitatea Craiova şi a fost selecţioner al echipelor naţionale ale României şi Ungariei.

La 9 martie 2017, Emeric Ienei a fost decorat prin decret prezidenţial de Klaus Iohannis cu Ordinul Naţional Steaua României în grad de Cavaler.

El a primit şi Ordinul Meritul Sportiv acordat în 2008 de preşedintele Traian Băsescu.