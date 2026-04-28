Nicușor Dan numește ecuația politică pe care o va bloca. „Mă voi asigura că nu se întâmplă”

Președintele Nicușor Dan a vorbit marți, în Croația, în ziua în care PSD și AUR au depus moțiunea de cenzură împotriva guvernului Bolojan, despre păstrarea direcției prooccidentale a României, în ipoteza că va fi nevoit să desemneze un nou premier, și a numit „lucrul” de care se va asigura că nu se va întâmpla.

În scurta conferința de presă susținută la Dubrovnik, în marja participării la Summitul Inițiativei celor Trei Mări, șeful statului a fost întrebat cum se va asigura el că România nu va fi deviată de pe traiectoria europeană.

„Avem declarația partidelor, niciunul dintre partidele proeuropene nu spune că vrea să facă un guvern cu forțe antioccidentale, AUR”, a răspuns Nicușor Dan.

„Apoi, în acel scenariu, în care eu voi avea de numit un prim-ministru, mă voi asigura că lucrul ăsta nu se întâmplă”, a puncat președintele.

De asemenea, el a fost întrebat și despre scenariul alegerilor anticipate, vehiculat în ultimele zile.

„Noi tot avansăm în scenarii, dar lista o aveam de la început. Acest scenariu este extrem, extrem de puțin probabil. Niciuna din crizele similare nu s-a terminat cu alegeri anticipate. Nu trebuie să luăm acest scenariu prea mult în considerare”, a declarat șeful statului.

Chestionat, totodată, cât de probabil este ca PSD și AUR să formeze un guvern împreună, Nicușor Dan a precizat: „Extrem de improbabil, cum a și declarat președintele PSD. Sunt oameni care sunt în funcția de lideri de partid”.

„Azi s-au întâmplat două lucruri, s-a depus o moțiune, iar în Parlament s-au votat 9 miliarde de euro pentru SAFE. Trebuie să salutăm direcția pro-europeană, responsabilitatea celor care au votat pentru un proiect așa important pentru România. Am exercitat rolul de mediator alaltăieri, votul de azi se datorează și acestui lucru”, a mai spus președintele.

Liderul AUR, George Simion, a anunțat marți că partidul său, alături de PSD și de alți reprezentanți ai opoziției au strâns semnăturile necesare pentru a iniția procedura de demitere a guvernului condus de Ilie Bolojan.

George Simion a anunțat, la o conferință de presă organizată la Parlament, că au fost strânse 253 de semnături, un număr mai mare decât cel anunțat la postul public de radio cu puțin timp înainte. Inițial anunțase un număr de 251 de semnături.

Președintele AUR a precizat că partidul său nu are o alianță sau coaliție cu PSD, dar a admis că cele două partide au și puncte comune, dar și lucruri care le despart. El a subliniat că AUR a semnat, alături de alte partide de „coloratură diferită” o procedură parlamentară.

Întrebat dacă AUR va forma un guvern cu PSD, dacă Guvernul Bolojan va pica la votul din Parlament, Simion a spus că nu s-a angajat public pentru acest pas. „M-as hazarda dacă aș spune că aș face coaliție cu cineva sau altcineva”, a adăugat șeful AUR.

La aproximativ jumătate de oră de la ieșirea lui George Simion pentru a face anunțul privind depunerea moțiunii de cenzură, PSD a trimis un comunicat de presă, fără ca vreun reprezentant al partidului să iasă la declarații, în Parlament, așa cum a făcut liderul AUR.

PSD consideră că depunerea și adoptarea unei moțiuni de cenzură împotriva unui premier „lipsit de legitimitate și fără sprijin parlamentar” reprezintă un proces democratic, reglementat la nivel constituțional și a anunțat că a reușit să asigure sprijinul unei majorități parlamentare pentru votarea moțiunii.

PSD a mai susținut, în comunicatul său, că „incapacitatea” premierului Ilie Bolojan de a-și respecta partenerii de guvernare și de a fi „receptiv” la problemele și îngrijorările românilor a afectat semnificativ actul de guvernare și a produs numeroase blocaje instituționale.

„Din cauza orgoliilor și încăpățânării politice a premierului, România a ajuns în recesiune, consumul s-a prăbușit, producția a scăzut, iar inflația a retezat puterea de cumpărare a cetățenilor. Ar fi fost iresponsabil din partea PSD să nu intervină pentru a opri acest declin economic și social! Dincolo de discursul demagogic, premierul Bolojan nu a reușit să implementeze nicio reformă autentică în cele 10 luni în care a condus Guvernul României. Insinuarea că a reformat România prin tăieri de venituri, prin creșteri de taxe, prin sărăcirea populației și prin sufocarea fiscală a IMM-urilor și antreprenorilor români denotă o înțelegere rudimentară a mecanismelor economice și o deconectare totală de la realitățile din România”, a afirmat PSD.

Social-democrații au adăugat că retragerea sprijinului politic pentru premierul Ilie Bolojan și demiterea sa prin mecanismul democratic al moțiunii de cenzură deschid calea pentru formarea unui guvern funcțional, care să fie condus de un premier capabil de colaborare.

Conducerea Parlamentului a decis ca moțiunea de cenzură să fie citită miercuri la 12:00 și să fie votată în secret, cu bile, marți, 5 mai, la ora 11:00.