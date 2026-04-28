ACUM Nicușor Dan, prima reacție după depunerea moțiunii de cenzură PSD-AUR: „Azi s-au întâmplat două lucruri”

Nicușor Dan, în 22 aprilie, la Palatul Cotroceni, după consultările convocate ca urmare a deciziei PSD de a-i retrage sprijinul premierului liberal Ilie Bolojan.

Președintele României face, în aceste momente, primele sale declarații publice după depunerea moțiunii de cenzură de către PSD și AUR. Șeful statului se află în Croația, la Dubrovnik, pentru Summitul Inițiativei celor Trei Mări.

HotNews transmite LIVE TEXT declarațiile lui Nicușor Dan:

Inițiativa celor Trei Mări, care curpinde multe țări din fostul bloc comunist, care au intrat mai târziu în UE, cu interese comune, interese de securitate și economice. Despre asta a fost vorba în dezbaterile de azi, mâine o să fie un forum economic.

Pe scurt, noi reprezentăm niște piețe relativ mici pentru piața globală, cum putem să facem să stimulăm investițiile pe această zonă, care are un grad de creștere mai mare decât al mediei UE, dar care nu colaborează încă suficient. Pentru asta, trebuie să îmbunătățim conectivitatea, să vedem cum armonizăm regulile care se aplică companiilor în fiecare dintre țări. Un format foarte important pentru economia și pentru prosperitatea oamenilor din România.

Am avut azi, la amiază, semnarea unui protocol prin care se inițiază un fond de investiții al acestei regiuni.

Urmează sesiunea de întrebări și răspunsuri. Președintele a fost întrebat despre moțiunea PSD-AUR și dacă mai consideră oportun rolul său de mediator.

Azi s-au întâmplat două lucruri, s-a depus o moțiune, iar în Parlament s-au votat 9 miliarde de euro pentru SAFE. Trebuie să salutăm direcția pro-europeană, responsabilitatea celor care au votat pentru un proiect așa important pentru România. Am exercitat rolul de mediator alaltăieri, votul de azi se datorează și acestui lucru.

Acum, când a fost depusă moțiunea, puteți spune dacă îl susțineți sau nu pe premier?

E o persoană foarte serioasă, pe care o respect, însă avem un split între două jumătăți ale direcției pro-europene. Îmi păstrez echidistanța.

Moțiunea de cenzură PSD-AUR va fi votată în 5 mai

PSD și AUR au depus marți moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan. Anunțul cu privire la intenția de a o depune fusese făcut luni, de social-democratul Marian Neacșu și Petrișor Peiu de la AUR, în timp ce președintele Nicușor Dan avea consultări la Cotroceni cu liderii coaliției destrămate, pe tema PNRR și a programului SAFE.

Moțiunea a fost semnată de 254 de parlamentari, iar pentru a duce la demiterea Guvernului Bolojan va avea nevoie de o majoritate de cel puțin 233 de voturi în plenul Parlamentului. PSD, AUR, POT, SOS, PACE și neafiliații au împreună 281 de voturi.

Conducerea Parlamentului a stabilit că moțiunea va fi citită miercuri, de la ora 12, și va fi votată în secret, cu bile, marți, 5 mai, de la ora 11.

PSD vrea „o schimbare profundă”. Bolojan acuză o „dinamitare” a coaliției

Într-un comunicat în care spune că „a strâns voturile necesare pentru demiterea prim-ministrului Ilie Bolojan”, PSD susține că „va realiza o schimbare profundă în modul de guvernare, așa cum a solicitat marea majoritate a cetățenilor români”.

Social-democrații l-au acuzat pe premierul liberal că este „lipsit de legitimitate și fără sprijin parlamentar”.

„PSD consideră că incapacitatea premierului Ilie Bolojan de a-și respecta partenerii de guvernare și de a fi receptiv la problemele și îngrijorările românilor a afectat semnificativ actul de guvernare și a produs numeroase blocaje instituționale”, a mai declarat PSD, în comunicatul de marți.

În seara precedentă, în prima sa reacție publică după anunțul PSD-AUR cu privire la moțiune, Ilie Bolojan i-a acuzat pe social-democrați că au „dinamitat guvernarea” și a spus că „asistăm de facto la o nouă coaliție care se formează”, între partidul lui Sorin Grindeanu și cel al lui George Simion.

Totodată, premierul liberal l-a acuzat pe liderul PSD că „a mințit” atât în ceea ce privește problemele guvernării, cât și în modul în care se raporta la AUR în discuțiile cu oficialii europeni, în care, potrivit liderului PNL, Sorin Grindeanu îi „demoniza” pe cei cu care a depus acum o moțiune de cenzură.

Demisie din PSD după depunerea moțiunii

Decizia PSD de a depune o moțiune alături de AUR a provocat o primă demisie în partid. Senatoarea Victoria Stoiciu a anunțat, marți, că și-a înaintat oficial demisia din formațiunea social-democrată, cu a cărei viziune se află acum „pe contrasens total”.

„Consider că este nevoie de un cordon sanitar absolut care să mențină forțele extremiste în izolare politică totală”, a declarat senatoarea.

„Orice încălcare a acestui principiu nu reprezintă doar o eroare tactică, ci o normalizare a fascismului. Pas cu pas, până când monstrul va fi prea mare ca să îl răpunem”, adăugat ea.