Nicușor Dan: Orice s-ar întâmpla în zona politică, este esențial ca administrația să lucreze pentru ca România să primească banii din PNRR

În plină criză politică, președintele Nicușor Dan l-a chemat la Palatul Cotroceni pe ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, pentru a discuta despre implementarea proiectelor asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), pentru ca România să nu piardă banii europeni.

Asta în condițiile în care, după cum a afirmat șeful statului într-o declarație de presă făcută cu câteva ore în urmă, pozițiile PSD și PNL sunt ireconciliabile, iar România va intra într-o perioadă de „turbulențe politice”. El a spus totodată că va juca rolul de „mediator” în criza guvernamentală care va urma.

Președintele Nicușor Dan anunță, într-o postare pe Facebook, că a avut luni după-amiază o întâlnire cu ministrul Dragoș Pîslaru, pentru a trece în revistă stadiul implementării reformelor din PNRR și al investițiilor care trebuie duse la bun sfârșit. El subliniază că „este esențial ca, orice s-ar întâmpla în zona politică, administrația să lucreze pentru ca România să primească banii pe care îi mai are de încasat până la finalul acestui program”.

Și în declarația de presă anterioară, președintele a dat asigurări că, în ciuda crizei politice, partidele din actuala coaliție vor avea grijă să nu afecteze atragerea fondurilor din PNRR, care au ca dată limită finalul lunii august.

„Mai avem încă foarte multe de făcut ca să ne asigurăm că până la finalul lunii august terminăm totul cu bine, de la proiecte mari de infrastructură și spitale la reforme complicate, dar mult așteptate în energie, salarizare publică, justiție, guvernanță corporativă și altele. Este esențial ca orice s-ar întâmpla în zona politică, administrația să lucreze pentru ca România să primească banii pe care îi mai are de încasat până la finalul acestui program. Avem consens ca toate legile, actele normative care mai sunt necesare să fie adoptate și am încredere că toate partidele pro-europene vor fi responsabile cu acest program”, afirmă Nicușor Dan în mesajul postat pe Facebook.

El insistă totodată că „aceste proiecte sunt despre prosperitatea și securitatea țării noastre și interesează toți cetățenii în egală măsură indiferent de preferințele lor electorale”.

Mesajul transmis de șeful statului vine chiar în momentul în care aproximativ 5.000 de membri ai PSD decid dacă vor să continue alături de premierul liberal Ilie Bolojan sau dacă îi retrag sprijinul politic. Liderii se așteaptă ca rezultatul să fie în mare parte pentru retragerea sprijinului, pentru că, după cum declară șeful partidului, Sorin Grindeanu, primarii, membrii simpli ai PSD sunt nemulțumiți.