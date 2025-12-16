Nicușor Dan participă astăzi la summitul statelor de pe flancul estic, în Finlanda. Unde va pleca apoi președintele

Preşedintele Nicuşor Dan participă marţi, în Finlanda, la Summitul Statelor UE de pe Flancul de Est, potrivit agendei prezidențiale. Ulterior, în cursul serii, președintele va pleca în Marea Britanie, unde rămâne până miercuri pentru o altă serie de întâlniri.

Vizita lui Nicușor Dan în Finlanda a început luni, când şeful statului a avut o întâlnire cu reprezentanţi ai companiilor din domeniul industriei de apărare şi aerospaţiale și diaspora românească.

Marți dimineață, de la ora 09.00, Nicușor Dan va vizita VTT Tehnical Research Centre of Finland, din oraşul Espoo, potrivit agendei publicate de Administrația Prezidențială.

Ulterior, de la ora 11.00, va participa la Summitul Statelor UE de pe Flancul de Est, iar prima sesiune de lucru va avea tema „The EU’s Support for the Eastern Flank Countries”.

Nicuşor Dan va participa şi la un dejun de lucru – „The Security Environment of the Eastern Flank” – urmat de o discuţie pe tema „Securing the Eastern Flank – A Way Forward”.

La final, preşedintele va vorbi la conferinţa de presă comună a liderilor participanţi la summit.

Vizită în Marea Britanie și summit în Belgia

În seara de marţi, de la ora 22.00, Nicușor Dan începe vizita în Regatul Unit cu o întâlnire cu reprezentanţii comunităţii româneşti, la ambasada ţării noastre din Londra.

A doua zi, 17 decembrie, Nicușor Dan se va întâlni cu reprezentanţi români ai mediului de afaceri din Marea Britanie, de la 11.30, apoi cu reprezentanţi ai companiilor britanice, de la 13.00.

Președintele va merge apoi la Bruxelles, pentru Summitul Uniunea Europeană – Balcanii de Vest. Tot la Bruxelles, joi, 18 decembrie, președintele va participa la reuniunea Consiliului European, de la ora 11.00.