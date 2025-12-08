Nicușor Dan, prima reacție după ce Ciucu a câștigat alegerile în București. Ce spune că este „obligatoriu” să facă

În primul mesaj după câștigarea detașată a alagerilor de către Ciprian Ciucu, președintele României îl felicită pe liberal și spune și ce este obligatoriu să facă: aplicarea referendumului de anul trecut din București.

„Felicitări și succes aleșilor locali confirmați prin votul de ieri al cetățenilor. E regula de bază a democrației: cetățenii au întotdeauna dreptate, iar opiniile și le exprimă prin vot.

Felicitări și succes lui Ciprian Ciucu. Un oraș complex, restanțe deja istorice și o relație complexă cu celelalte autorități ale statului. Bucureștenii au ales un primar, trebuie să-i dăm acum mijloacele de a guverna orașul”, a scris Dan pe Facebook, luni după-amiază.

El spune că „este obligatorie punerea în practică a referendumului de anul trecut: distribuția taxelor și impozitelor bucureștenilor la nivelul Consiliului General, nu la Parlament, și toate autorizațiile la Primarul General, nu la sectoare, pentru o unică responsabilitate pe urbanism”.

„A fost un exercițiu democratic pe care partidele din coaliție l-au dus cu responsabilitate. Mize importante urmează: bugetul pentru 2026, ultimele 8 luni din PNRR, concretizarea programului SAFE, admiterea la OCDE. Sunt sigur de responsabilitate în continuare”, adaugă președintele.

Nicușor Dan și clipul electoral al lui Drulă de la USR

În timpul campaniei pentru Primăria Capitalei, Nicușor Dan a fost criticat pentru asocierea sa cu imaginea candidatului USR Cătălin Drulă. De altfel, el a apărut într-un clip electoral al lui Drulă.

Întrebat săptămâna trecută de jurnaliști despre prezența sa în spotul electoral al USR, Nicușor Dan a spus că imaginile folosite în clipul de promovare a candidatului Cătălin Drulă au fost filmate pe spațiul public, la fel ca alte sute de materiale în care apare președintele și care circulă în mediul online: „Am fost la o recepție și mi-am asumat faptul că sunt în spațiul public. Este un material care a fost filmat într-un spațiu public și pe care au voie, așa cum toți, toți ceilalți oameni care au pus materiale de la acea recepție, au voie să-l folosească ca și toți ceilalți”.

Ciprian Ciucu a spus pe cine ar fi votat Nicușor Dan la Primăria București: Nu e Cătălin Drulă

Duminică seară, în declarațiile de după afișarea primelor rezultate ale exit-pollurilor pentru Primăria Capitalei, învingătorul, Ciprian Ciucu a fost întrebat de jurnaliștii de la Cotidianul dacă crede că președintele Nicușor Dan l-a votat. Ciucu a spus că nu și a avut chiar o variantă pentru votul șefului statului: Ana Ciceală.

Ciucu a revenit apoi asupra acestor declarații, în direct la Antena 3.

„Cred că mi s-a strecurat această declaraţie, nu pot să o neg, eu aşa auzisem din anturajul domniei, sale, că e probabil să o fi votat-o pe doamna Ciceală, dar nu pot să probez, deci nu luaţi de bun ce am auzit, mi-a scăpat acest lucru, nu am cum să probez, nu am fost în cabină cu dânsul, nu ştiu pe cine a votat”, a răspuns Ciucu, citat de News.ro.

Întrebat de unde a auzit acest lucru, Ciprian Ciucu a răspuns: „De la oameni care zic ei că îl cunosc bine”. ”„mi cer scuze, nu vreau să fi creat vreo ştire care să nu fie adevărată, încă o dată. Întrebaţi-l pe dânsul. (..) Cred că deja am greşit speculând eu acest lucru sau spunând mai departe, poate nu trebuia, şi nu aş vrea să speculez mai departe. Întrebaţi-l pe domnia sa”, a mai spus Ciucu.

Ce spune Ciprian Ciucu despre punerea în aplicare a referendumului

În cadrul dezbaterii „Cine v-a lucrat aici?” organizate de HotNews și Universitatea de Arhitectură din București, Ciprian Ciucu a fost întrebat despre referendumul inițiat de Nicușor Dan, cel care se referea la împărțirea banilor între sectoare și Primăria Capitalei.

Ciprian Ciucu a spus că ar vrea ca acest referendum să fie pus în aplicare, dar că „împărțirea banilor nu trebuie făcută printr-o negociere între partide”.

„Știu consilierii generali zecile de proiecte de la nivel de sector și le pot înțelege și prioritiza într-o ședință de o dată pe lună? Sau ai nevoie de o soluție predictibilă care să fie gestionată prin Consiliul General în care pui într-o matrice toate serviciile publice, atât de la Primăria Capitalei, cât și de la primăriile de sector, te uiți cât costă să le operezi și care este necesarul de investiții, iar banii dați prin Consiliul General trebuie să urmeze acest calcul economic”, a răspuns Ciprian Ciucu.

Pe ce criterii voia Nicușor Dan să fie împărțiți banii între primăriile din București

Referendumul pentru care bucureștenii au votat pe 24 noiembrie 2024, la primul tur al alegerilor prezidențiale anulate, prevede că banii din impozite și taxe locale, taxe judiciare de timbru, amenzi și impozitul pe venit încasat se urmau să fie repartizate în parte către sectoarele Capitalei, prin hotărâre a Consiliului General al Municipiului București, pe baza unor criterii precum:

suprafața subdiviziunii unității administrativ-teritoriale,

populația,

proiecte de investiții cu implicații majore pentru municipiul București,

proiecte de investiții ale sectorului,

asigurarea cofinanțării proiectelor,

gradul de colectare realizat, în anul anterior, de către fiecare subdiviziune a municipiului București

alte criterii stabilite prin hotărâre a Consiliului General al Municipiului București.

Acum, banii din taxele și impozitele bucureștenilor sunt împărțiți între Primăria Capitalei și Sectoare la propunerea Guvernului, cu votul Parlamentului, prin Legea bugetului de stat.

„Dacă trece referendumul cu privire la taxele și impozitele locale, în momentul în care Parlamentul va vota la sfârșitul lui 2024 sau cel mai probabil, la începutul anului 2025, bugetul de stat pe anul 2025, va exista un articol acolo despre împărțirea cotei pe impozitul pe venit al bucureștenilor între Primăria Generală și primăriile de Sector, așa cum există în fiecare an. Și atunci eu cred că Parlamentul va ține cont de referendumul pe care noi tocmai l-am desfășurat. Dacă vorbim de competența de emitere a autorizațiilor de construire, atunci probabil că trebuie să așteptăm sesiunea parlamentară care începe la 01/02/2025”, a explica Nicușor Dan în noiembrie 2024.

În final însă, Parlamentul trebuie să decidă dacă integrează sau nu aceste modificări în legislație. Până acum, deși a trecut mai bine de un an, referendumul nu a fost pus în aplicare.