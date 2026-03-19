Nicușor Dan, primit la sediul NATO de Mark Rutte. Relația cu SUA, pe agenda discuțiilor / Trump a criticat alianța

Președintele Nicușor Dan va fi primit astăzi, de la ora 10:00, la sediul NATO din Bruxelles de către secretarul general al alianței Mark Rutte. Cei doi au programată o conferință de presă comună, în jurul orei 10:30.

Vizita va avea loc înainte ca președintele să participe la reuniunea Consiliului European de la Bruxelles, care începe la 11:00.

Potrivit unui comunicat de presă emis de Administrația Prezidențială, agenda discuțiilor va include evoluțiile de securitate din mediul internațional și cele de pe Flancul Estic, cu accent pe regiunea Mării Negre, context în care vor fi abordate măsuri de consolidare a descurajării și apărării colective, precum și de creștere a securității României prin intermediul și cu sprijinul NATO.

Relația cu SUA va fi abordată

Reuniunea dintre cei doi vine la o săptămână după ce România a aprobat solicitarea președintelui american Donald Trump de a primi soldați și echipament militar în două baze de pe teritoriul României.

Majoritatea statelor NATO au refuzat solicitările lui Trump de a sprijini SUA în operațiunea din Iran, ceea ce a provocat criticile liderului american.

„Președintele României va evidenția importanța relației transatlantice, reconfirmând rolul țării noastre de aliat puternic implicat în stabilitatea și securitatea regională”, precizează Administrația Prezidențială în comunicatul de presă privind întrevederea Nicușor Dan – Mark Rutte.

Rutte: NATO caută soluții pentru redeschiderea strâmtorii Ormuz

Într-un interviu pentru Financial Times, Donald Trump declara că NATO va avea un „viitor foarte rău” dacă aliații nu ajută SUA în Iran. Una din solicitările președintelui american a fost de a primi sprijin pentru a redeschide stâmtoarea Ormuz, un canal maritim îngust situat între Iran și Oman prin care trece aproximativ o cincime din totalul transportului de petrol și gaze din lume.

Într-o declarație făcută miercuri, secretarul general Mark Rutte a spus că alianța caută cel mai bun mod de a redeschide strâmtoarea Ormuz.

„Suntem cu toții de acord, bineînțeles, că trebuie reluat comerțul și strâmtoarea trebuie redeschisă. Și ceea ce știu este că aliații lucrează împreună, discutând despre cum să facă asta, despre cel mai bun mod de a face asta. Lucrează la asta în mod colectiv, pentru a găsi un mod de a merge înainte”, a spus Mark Rutte, într-o deplasare în Norvegia, potrivit Reuters.

Ce alte subiecte se află pe agendă

Președintele Nicușor Dan „va sublinia că România își respectă angajamentele asumate la Summitul NATO de la Haga privind creșterea cheltuielilor de apărare și va evidenția asistența multidimensională pentru Ucraina”.

„Totodată, va reaminti necesitatea consolidării sprijinului NATO pentru parteneri, în special Republica Moldova, vizați de acțiunile hibride ale Rusiei”, potrivit Administrației Prezidențiale.

Precedenta întâlnire între Nicușor Dan și Mark Rutte

Cei doi au mai avut o întrevedere bilaterală la începutul lunii noiembrie 2025 când secretarul general al NATO a venit la București. El a fost primit atunci la Palatul Cotroceni de Nicușor Dan.

„Vom intensifica măsurile pentru a ne consolida poziția de apărare și descurajare”, a transmis atunci președintele Dan, în mesajul publicat pe contul său de pe rețeaua de socializare X.