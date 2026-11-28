La doi ani de când Călin Georgescu a câștigat primul tur al prezidențialelor, încă nu e clar ce știau instituțiile statului despre campania lui înainte de vot, spune politologul Roman-Gabriel Olar, care predă științe politice la Dublin. Într-un interviu pentru publicul HotNews, el vorbește despre două explicații posibile.

Nicușor Dan a lăsat AUR să dea tonul dezbaterii despre anularea alegerilor prezidențiale din 2024, susține politologul Roman-Gabriel Olar. Cu o zi înainte să se împlinească doi ani de la primul tur, partidul lui George Simion și-a prezentat propriul raport despre anularea scrutinului. Președintele a reacționat a doua zi printr-un comunicat care, în opinia lui Olar, „a părut cumva amatoricesc, scris pe genunchi”.

Vineri, Nicușor Dan a susținut că scrutinul prezidențial din 2024 nu a fost anulat de Curtea Constituțională din cauza influenței Rusiei. Ulterior, el a revenit pe Facebook cu „clarificări, pentru „a evita o dezbatere artificială”.

Cele două explicații posibile găsite la întrebarea ce știau instituțiile statului despre campania lui Călin Georgescu înainte de vot

Instituțiile au fost luate prin surprindere. Nu știau ce legături avea Georgescu și nici cum își organiza campania. Pentru Olar, asta ar însemna o problemă majoră de siguranță națională.

Instituțiile știau, dar n-au făcut nimic. „Poate credeau că au destulă influență, putere și resurse încât să câștige alegerile și că, până la urmă, chiar nu contează”, spune politologul. „Nu știu care dintre cele două e mai gravă.”

Roman-Gabriel Olar predă științe politice la Dublin City University, în Irlanda, și studiază tranziția de la regimuri autoritare la democrație. În decembrie 2024, la câteva zile după decizia Curții Constituționale, a scris în publicația irlandeză The Journal despre cazul României, pornind de la întrebarea dacă o democrație poate fi salvată prin anularea unor alegeri.

„În lipsa unor dovezi, nu cred că vei reuși să convingi pe cineva care l-a votat pe Georgescu”

HotNews: Domnule Olar, dacă vă întreabă astăzi cineva „De ce mi-a fost anulat votul în urmă cu doi ani?”, ce îi puteți spune în plus faţă de ce ştia acum 2 ani?

Roman-Gabriel Olar: Cred că e foarte greu să-i spui cuiva care a mers cu bună-credință să voteze pentru un candidat care l-a convins, din diverse motive, că votul lui nu a contat. Că alegerile au fost anulate pentru că au existat niște suspiciuni sau niște dovezi care, cel puțin în spațiul public, nu au fost foarte clare.

În absența unor dovezi, cred că e foarte greu să convingi pe cineva care a votat cu bună-credință că decizia Curții Constituționale a fost cea corectă. Și, până la urmă, încă nu vedem implicațiile acestei decizii.

– AUR spune că n-a fost vorba de influenţa rusească…

– AUR a procedat strategic. A venit la aniversarea acestor evenimente cu propriul raport și a vrut să dea tonul discuției. Președinția a răspuns, dar, din nou, a fost un răspuns care a părut cumva amatoricesc, scris pe genunchi, și a pierdut controlul asupra discuției. Cred că aici e marea problemă și de aici vin implicațiile pe termen lung. Publicul încă nu a fost lămurit de ce s-au anulat, cu adevărat, aceste alegeri.

A fost acea ședință a CSAT, s-au publicat niște rapoarte. M-am uitat la un moment dat peste unul dintre ele, cred că era cel de la SIE. Era scris în termeni foarte generali. Nu era acolo nimic care să te convingă că a fost o ingerință străină majoră în procesul de vot, care să necesite o decizie atât de drastică. Iar dacă ne uităm la renumărarea de după primul tur, nu au ieșit la iveală mari nereguli.

Cât despre ingerința străină, sperietoarea asta care este Rusia funcționează foarte bine în societatea românească, s-au putut folosi aceste suspiciuni ca să se ia o decizie drastică. Dar, în lipsa unor dovezi care să arate în ce fel a intervenit Rusia în alegerile prezidențiale din România, nu cred că vei reuși să convingi pe cineva care l-a votat pe Georgescu. Până și dacă ai votat-o pe Elena Lasconi poți să zici că și ție ți-a fost furat votul, pentru că voiai, probabil, să votezi și în turul al doilea. Într-un fel, cred că s-au furat aceste alegeri pentru toți românii, nu doar pentru o parte dintre votanți.

Dacă alegerile erau lăsate să continue, cu tot pericolul pe care îl reprezenta Georgescu, cred că românii ar fi trecut testul democratic. Nu cred că Georgescu ar fi câștigat alegerile. Chiar dacă a câștigat primul tur, mă îndoiesc că l-ar fi câștigat și pe al doilea. Pentru multă lume era un necunoscut.

Când spun asta, mă bazez un pic și pe experiența profesională. Urmăresc politica din România, urmăresc ce se întâmplă. Dar am vorbit și acasă, cu prieteni, cu membri ai familiei, care nu sunt din bula asta foarte educată sau foarte liberală, cum ar vrea unii să spună. Erau surprinși de cine e Georgescu și de cum a reușit să câștige. Cred că pentru marea majoritate a electoratului el nu exista și nu cred că ar fi reușit, în două săptămâni, să convingă destui oameni să-l voteze. Cred că România ar fi trecut testul democratic mult mai ușor decât prin anularea acestor alegeri.

„Presa și-a făcut treaba, oameni și organizații din societatea civilă și-au făcut treaba”

– În ultimii doi ani, mai multe anchete de presă au arătat care e influenţa lui Călin Georgescu, care sunt legăturile lui. Sunt de ajuns informațiile astea?

– Cred că nu. Presa și-a făcut treaba, oameni și organizații din societatea civilă și-au făcut treaba. Au arătat ce s-a întâmplat. Ce lipsește din conversația asta e ce au făcut și ce au știut instituțiile statului. Cred că aici e marea problemă, pentru că sunt două explicații.

Una ar fi că instituțiile statului nu au știut cine e Călin Georgescu, ce legături are, cum își organizează campania. Asta ar fi o problemă majoră de siguranță națională și ar arăta foarte prost pe plan internațional. E o problemă extrem de serioasă.

A doua explicație ar fi că au știut, dar, din motive pe care le putem specula, nu au făcut nimic. Poate că nu se așteptau să convingă atât de mulți oameni. Poate credeau că ei au destulă influență, putere și resurse încât să câștige alegerile și că, până la urmă, chiar nu contează.

Nu știu care dintre cele două e mai gravă. Faptul că nu au știut și au ratat complet această candidatură și toate legăturile care au existat? Sau că au știut și, cu rea-credință, au decis să le ignore, bazându-se pe ideea că totul o să se rezolve într-un final? Cred că ce am văzut la anularea alegerilor a fost disperarea acestor instituții de a rezolva problema după ce au ajuns la un rezultat la care nu se așteptau.

„Poate că vrea să protejeze instituțiile, se consideră șeful sistemului”

– Preşedintele Nicușor Dan a promis că va prezenta un raport care să explice motivele anulării alegerilor. Ce ne spune faptul că încă nu l-a prezentat?

– Rapiditatea în luarea deciziilor nu e neapărat punctul forte al președintelui. Poate că vrea să protejeze instituțiile, se consideră șeful sistemului și vrea să le arate așa-zișilor subalterni că îi protejează, că nu îi pune într-o poziție foarte proastă.

Poate că, pe bună dreptate, vrea să protejeze și imaginea României. Deși mi se pare un mod destul de prost de a proteja imaginea României, dacă instituțiile au ignorat cu bună știință ce se întâmpla sau au făcut o greșeală atât de mare.

Dacă ar veni cu un raport care să arate ce au știut și ce nu au știut instituțiile, cum au reacționat, cred că există și riscul să deschidă un proces care să-i scape de sub control, cu toate pârghiile pe care le are ca președinte. Ar putea să ducă fie la o reformă foarte puternică, fie la o rearanjare a intereselor de putere din spatele acestor instituții. El nu ar mai avea control asupra diverșilor indivizi sau grupurilor de interese cu care interacționează în momentul de față. Până la urmă, cred că își protejează propriul interes și imaginea României, chiar dacă e un mod foarte greșit de a face asta.

Cum se folosesc Nicuşor Dan şi PSD de „sperietoarea AUR”

– La asta v-aţi referit când aţi spus că încă nu cunoaștem toate consecințele anulării alegerilor?

– Cred că sunt consecințe pe termen scurt și pe termen lung. Pe termen scurt, una dintre consecințe a fost că România a trebuit să dea din nou testul de democrație. La reorganizarea alegerilor, societatea s-a mobilizat în sprijinul unui candidat care, la momentul respectiv, avea poziții foarte clar prodemocratice și proeuropene. Părea un candidat care își dorea să contribuie la reformarea societății și a politicii românești, despre care se tot vorbește de la căderea comunismului. Cred că societatea a arătat foarte clar că o mare parte dintre votanți își doresc această traiectorie proeuropeană și prodemocratică. Cred că România a trecut un test de democrație.

În același timp, când vorbim despre implicații, vorbim despre încrederea cetățenilor în instituții, în general, și despre încrederea în procesul de vot. Cred că încrederea asta a scăzut indiferent de ce parte te afli. Dacă l-ai votat pe Călin Georgescu, cu siguranță ți-a scăzut și mai mult încrederea în instituții şi în procesul de vot. Vezi totul ca pe o conspirație. E de înțeles de ce oamenii respectivi se uită la politică și nu mai cred absolut nimic.

Pe termen lung, frustrarea asta, cuplată cu vechile probleme, precum corupția, inegalitatea și așa mai departe, poate duce la dezvoltarea unor atitudini antisistem, antidemocratice. Oamenii vor fi mai dispuși să voteze un partid precum AUR, care face mult scandal și promite să reformeze sistemul, să-l schimbe. Dar, așa cum s-a întâmplat în Statele Unite și în alte țări în care au venit la putere asemenea politicieni antisistem, lumea descoperă foarte repede că, de fapt, ei nu au soluții.

Și de asta se folosesc Nicușor Dan, PSD și alți actori politici. Se folosesc de sperietoarea unui AUR antieuropean ca să spună că AUR poate face foarte mult rău, dar că noi suntem mai buni. Lor le convine povestea asta. Pe termen lung, însă, oamenii vor fi frustrați și vor fi mai dispuși să voteze cu acești actori antisistem, ca o răzbunare pentru faptul că instituțiile statului i-au trădat.

De ce crede că l-au votat oamenii pe Georgescu

– O miză declarată a lui Nicușor Dan este să țină AUR departe de guvernare. El susţine că își dorește ca AUR să nu capitalizeze frustrarea din societate. Credeţi că acțiunile sale conduc tocmai la efectul pe care nu și-l dorește?

– Da, așa pare din exterior. Ca simplu observator al politicii românești și ca om care studiază științele politice, mi se pare că acțiunile și retorica lui sunt diametral opuse. Cred că lui Nicușor Dan îi convine povestea asta cu sperietoarea AUR. Poate crede că va reuși să creeze acest partid conservator, dar proeuropean, care să rupă din electoratul AUR, și să aibă propriul partid în spatele lui. Nu sunt sigur că lucrul ăsta se va întâmpla. Cred că mulți dintre votanții antisistem nu sunt neapărat mari fani ai lui Nicușor Dan.

– Ați analizat anularea alegerilor și ce a urmat. În 2024 ați scris despre clientelism, despre felul în care trăiesc politicienii și despre furia acumulată împotriva partidelor mari. Dar dumneavoastră aţi înţeles de ce asta s-a tradus prin simpatia faţă de Călin Georgescu?

– Cred că Georgescu a reușit să se folosească de niște probleme legitime. A reușit să intre în zona asta de nostalgie. Nostalgia comunistă, nostalgia pentru trecut. A reușit să spună niște povești foarte simple, care au rezonat cu oamenii nostalgici după trecut, după ceva ce au avut și-au pierdut.

Unui cetățean obișnuit poate că îi e greu să spună de ce e nostalgic. Poate pentru că era mai tânăr, poate că îi e dor de copilărie, îi e dor de casă, mai ales dacă s-a mutat în străinătate. Cred că Georgescu a reușit să intre în zona asta și să le prezinte oamenilor un viitor foarte roz și foarte simplu, pe care poate că mulți dintre ei și-l doresc. Dar poate că nu s-au gândit la ce ar însemna și cum ar arăta acest viitor. Cred că a reușit foarte bine să construiască pe baza unor nostalgii și a unor frustrări față de clasa politică.

Cred că de asta Călin Georgescu a părut o opțiune pentru oamenii care își doresc altceva, chiar dacă e antidemocratic. Își doresc să-i pedepsească pe cei care i-au dezamăgit. Pe mulți dintre ei i-au forțat să se mute în străinătate, să-și lase familia în urmă. Îi forțează să trăiască între două țări. Poate că unul dintre părinți sau amândoi lucrează în străinătate, lăsând familia acasă. Și își doresc ca cineva să fie pedepsit pentru toate oportunitățile pe care nu le-au avut din cauza corupției și a felului în care s-a făcut politică în ultimii ani.

Ce s-ar întâmpla cu AUR la putere

– Ați studiat despre ce se întâmplă când oamenii continuă să voteze, dar puterea devine din ce în ce mai greu de schimbat. Ne-am putea aștepta la asta dacă grupurile politice radicale din România ar câștiga alegerile?

– Cercetările arată că degradarea democrației începe chiar la cabina de vot. Dacă o mare parte din populație nu participă la vot, riști să ajungă la putere candidați antisistem care, prin pârghiile instituționale, reușesc să-și plaseze propriii oameni. Încet, încet, subminează mecanismele de control democratic, instituțiile care ajută democrația să supraviețuiască.

Dacă oamenii nu au încredere în sistemul politic, ei se implică mai puțin și reacționează mai puțin la deciziile prin care politicienii subminează democrația. În același timp, e foarte greu să fii tot timpul la curent, mai ales când instituțiile sunt subminate prin metode birocratice complicate. Nu cred că alegătorul obișnuit înțelege neapărat subtilitățile acestor procese, iar în momentul în care le înțelege e deja prea târziu.

Unii politicieni se pricep foarte bine să se folosească de frustrările electoratului. Să ne uităm la Ungaria vecină și la felul în care Fidesz a obținut puterea și a reușit să submineze democrația. Au câștigat la vot. Odată ce au avut toată puterea, le-a fost foarte ușor să submineze democrația încet, încet, prin metode birocratice care nu sunt cele mai evidente sau cele mai ușor de urmărit.

Cred că vedem, într-un fel, aceste abordări și în România. În cazul legii integrității, Parlamentul a scris anumite paragrafe ca să scape de oameni politici care deveneau mai populari. Vedem cum se uită în urmă să găsească așa-zise incompatibilități în cazul unor politicieni din opoziție care devin populari și care vor să reformeze sistemul. Pentru alegătorul obișnuit, aceste nuanțe birocratice sunt greu de urmărit și atunci își spune că sigur au făcut ei ceva. Prin aceste mișcări birocratice minore, cei de la putere reușesc să concentreze tot mai multă putere în mâinile lor.

„Nu știu dacă bătălia e neapărat ideologică în România”

– În 2017, oamenii au ieșit în stradă după ce guvernul a adoptat OUG 13. Iar ieșirea în stradă a avut un efect. În ianuarie 2025, la protestele organizate de AUR, oamenii au cerut „turul doi înapoi”, dar nu a existat nicio consecință. Ați studiat și ce face un protest eficient. De ce a reușit strada să schimbe o decizie a puterii într-un caz și în celălalt nu?

– Cred că mobilizarea din 2017 a fost mult mai organică decât cea din 2025, când s-a cerut „turul doi înapoi”. Societatea era mult mai puțin polarizată în privința gravității problemei. Acea dezincriminare a abuzului în serviciu era scrisă pentru un singur om. Era atât de evident, încât era greu să nu reacționezi. Reacția societății a fost cumva naturală.

În 2025, o mare parte din societate nu se simțea reprezentată de Călin Georgescu. Era acel grup de oameni frustrați și furioși că s-au anulat alegerile, dar, la nivelul societății în ansamblu, cred că oamenii nu își doreau neapărat acel tur doi înapoi.

Mobilizarea nu a fost organică și nu s-a răspândit în alte orașe din țară. Nu a existat acea participare masivă, pe care foarte rar am văzut-o în România postdecembristă, în care oamenii să iasă pentru un principiu. Cred că de asta nu a avut efect. Cel mai probabil, explicația ține de polarizare. În 2017, toată lumea era de acord că ordonanța era cu dedicație pentru un singur om. În 2025 nu mai exista același consens.

– Competiţia dintre politicienii antisistem și cei din establishment va da forma următoarei campanii? Nu mai contează distincția dintre politicienii de dreapta și cei de stânga?

– Nu știu dacă bătălia e neapărat ideologică în România. E o bătălie între sistem și antisistem, între cei care sunt pentru Europa și cei care sunt împotrivă, între cei care sunt pentru democrație și cei care sunt împotrivă. Cred că acolo se va da marea bătălie.

Avem probleme atât de mari în privința reformei statului și a corupției, încât dezbaterile ideologice trec în plan secund. Ele sunt importante în măsura în care privesc buzunarul alegătorului și ce îi poate oferi statul. Dar nu cred că are legătură cu ideologia.

Dacă ne uităm la alegerile prezidențiale, lumea s-a mobilizat pentru că era vorba despre un om și despre ce ar fi reprezentat el dacă ar fi fost ales. La parlamentare, cred că unul dintre motivele pentru care a scăzut atât de mult prezența e că lucrurile sunt mai complicate. Nu știm exact ce face Parlamentul, nu știm cine intră. Se intră pe liste. Poate că oamenii nu-i cunosc pe cei de pe liste și atunci se raportează la partid. Pentru mulți alegători, toate partidele erau la fel. Nu aveau o ofertă care să-i convingă să iasă la vot.