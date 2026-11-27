Președintele Nicușor Dan a reacționat vineri după ce mai multe pesoane au declarat în spațiul public că vor declina invitația lansată de șeful statului pentru a participa la recepția oficială oferită cu ocazia Zilei Naționale de 1 Decembrie la Palatul Cotroceni.

Dan a fost întrebat, vineri, într-o conferinţă de presă, ce le răspunde celor pe care i-a invitat la recepţia de Ziua Naţională a României şi care l-au susţinut la alegerile din 2025, dar care au anunţat în mediul online că refuză invitaţia.

„Am invitat nişte oameni. Cine vrea, vine, cine nu vrea, nu vine. Există o demnitate, o solemnitate a acestui moment. Nu cred că trebuie să îl trivializăm. Eu şi colegii mei am considerat că nişte oameni ar fi bine să fie acolo. Dacă dumnealor nu consideră, foarte bine”, a spus președintele, citat de News.ro.

Șeful statului nu a precizat numărul celor care vor participa la eveniment sau al celor care au declinat invitația lansată de Administrația Prezidențială.

Andrei Roşu, printre cei care au anunțat că nu participă

Unul dintre cei care au refuzat invitaţia preşedintelui la Cotroceni este şi ultramaratonistul și activistul civic Andrei Roşu.

„Evident, am refuzat invitaţia. Respect instituţia prezidenţială, rolul ei în democraţie şi simbolistica unui asemenea eveniment, mai ales de Ziua Naţională. Dar consider că persoana care ocupă în prezent funcţia de Preşedinte al României nu mai reprezintă valorile şi principiile pentru care i-am acordat votul şi încrederea mea. Iar consecvenţa faţă de propriile valori este mai importantă decât prezenţa la un eveniment oficial, indiferent cât de onorantă ar fi invitaţia…”, a scris săptămâna trecută Andrei Roşu, prezentând şi invitaţia primită.

El a precizat pentru B1TV că refuzul său reprezintă atât o expresie a dezamăgirii față de actualul președinte, cât și o formă de protest.

Și alte persoane, care l-au susținut în trecut pe fostul primar al Bucureștiului, au susținut în spațiul public că au primit invitația, dar au refuzat să participe la recepția oficială de marți, 1 Decembrie, oferită cu prilejul Zilei Națioanle de președintele Nicușor Dan în Sala Unirii de la Palatul Cotroceni, începând cu ora 18.