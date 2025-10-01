Nicușor Dan reîntoarce în Parlament o lege care prevedea o scutire temporară de la plata impozitului pe venit pentru câștigurile obținute din criptomonede

Președintele precizează în cerere de reexaminare că prevederile legii care oferă o scutire temporară intră în contradicție cu măsura luată de guvern în pachetul doi prin care crește impozitul pentru veniturile din tranzacții cu criptomonede de la 10% la 16%.

Scutire temporară de la plata impozitului pe venit pentru câștigurile obținute din tranzacțiile cu monede virtuale a fost introdusă în lege în timp ce Parlamentul în cameră decizională în timpul dezbaterilor pe o ordonanță de urgență privind amnistia fiscală dată la final de 2024 de guvernul Ciolacu.

„Am trimis înapoi Parlamentului o lege care ar fi anulat una dintre măsurile fiscale luate recent de Guvern pentru a reduce deficitul bugetar”, precizează Nicușor Dan într-o postare pe Facebook.

De asemenea, legea încălca angajamentelor asumate de statul român în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) pe componenta de reforma fiscală, potrivit cererii de examinare.

„Am cerut reexaminarea legii tocmai pentru că nu e corect ca, în timp ce majoritatea cetățenilor plătesc taxe, anumite câștiguri, unele dintre ele foarte mari, să fie tratate preferențial, cu atât mai mult fără o analiză clară a impactului bugetar și fără o viziune coerentă asupra politicii fiscale”, scrie Nicușor Dan.

Președintele României consideră că introducerea unei derogări privind taxarea veniturilor din tranzacții cu monede virtuale:

afectează negativ efortul colectiv de consolidare fiscală;

creează un precedent periculos de tratament preferențial;

slăbește încrederea în coerența politicilor fiscale ale statului român;

transmite un semnal neclar către contribuabili și piețele financiare.

„România are nevoie acum de reguli clare, stabile și corecte, nu de excepții introduse pe fugă, care subminează efortul general de redresare economică”, concluzionează Nicușor Dan.

Legea se întoarce acum pentru reexaminare în Parlament. Parlamentarii pot modifica acum legea sau să o retrimită în actuala formă, moment în care Nicușor Dan va mai avea pe masă doar două opțiuni: sesizarea Curții Constituționale sau promulgarea ei.









