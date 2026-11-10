Răspunsul lui Nicușor Dan întrebat dacă s-a căsătorit cu Mirabela Grădinaru, după ce a spus că „soția” achită facturile

Președintele Nicușor Dan a anunțat că începând cu luna octombrie s-a mutat, împreună cu familia, într-o locuință de protocol.

Șeful statului a fost întrebat, în conferința de marți seară de la Palatul Cotroceni, cât „au venit” facturile la curentul electric și la gaze.

„Începând cu luna octombrie m-am mutat într-o locuință de protocol. Nu știu dacă am voie să vă spun unde”, a răspuns președintele, referindu-se la motive de securitate.

El a precizat că, până la momentul mutării în locuința de protocol, „soţia” lui a fost cea care a achitat facturile: „Soția, evident”.

La insistența presei privind cuantumul facturilor, Nicușor Dan a spus: „De ordinul 800-1.000 de lei. Pe câte două luni veneau”.

Ulterior, șeful statului a fost întrebat dacă s-a căsătorit, având în vedere că s-a referit la partenera lui de viață, Mirabela Grădinaru, drept „soția”.

„Încă nu, dar cred că pentru limbajul curent merge”, a adăugat președintele.

După ce și-a preluat mandatul anul trecut în luna mai, Nicușor Dan a ales să rămână în locuința în care stătea înainte de a câștiga scrutinul prezidențială, alături de Mirabela Grădinaru și de cei doi copii ai lor.