Nicușor Dan și Ilie Bolojan – ce spun apropiații despre ei și ce-i face diferiți

Va fi președintele interimar al PNL Ilie Bolojan desemnat de Nicușor Dan drept premier? Pot avea cei doi încredere unul în celălalt? Se potrivește stilul lor de a conduce?

„Nicușor Dan nu are încredere în oameni”, este una dintre cele mai surprinzătoare caracterizări ale actualului președinte, pe care am auzit-o pe parcursul documentării acestui articol. A rostit-o un apropiat al lui Dan, într-un dialog confidențial. Persoana îl apreciază pe politician. Referința la încredere nu e o critică, ci, spune ea, o constatare.

Dan Trifu: „Nicușor a fost mereu pătimaș și extraordinar de eficient”

Una dintre sursele neîncrederii lui Nicușor Dan este multitudinea de „țepe” pe care și le-a luat câtă vreme a fost activist civic. „Au existat oameni sau organizații care au capitulat în fața intereselor mafiei imobiliare și asta l-a supărat pe Nicușor, dar l-a făcut și să nu cedeze”, a explicat un om din lumea ONG-urilor.

„Da, înțeleg ce spune persoana citată de dumneavoastră și cam așa e în privința civismului. Nicușor a fost mereu pătimaș și extraordinar de eficient și nu mulți au ținut pasul cu el. Nu multe ONG-uri au făcut ce am făcut noi. Nu multe au suportat să meargă în instanță sau să aibă detectivi particulari pe urma lor. Mulți au renunțat”, a explicat Dan Trifu, șeful „Eco Civica”, într-un dialog pentru acest portret.

Organizația condusă de Trifu a lucrat împreună cu „Salvați Bucureștiul” a lui Dan pe foarte multe cauze urbanistice.

Dan Trifu Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Trifu l-a cunoscut acum 20 de ani pe Dan. Îl caracterizează pe actualul președinte drept „extraordinar în capacitatea de învăța”.

„Îmi amintesc cum s-a prezentat, când l-am întâlnit: Sunt Nicușor Dan de la Salvați Bucureștiul și vreau să te rog să-mi explici ceva… Cred că în mai puțin de 6 luni știa enorm în zona urbanistică și legală”, spune Trifu despre Nicușor Dan.

Lui Nicușor i-au plecat oameni veniți special pentru el

În materie de echipe, Nicușor Dan a lăsat impresii amestecate în cele două mandate, al doilea foarte scurt, la Primăria Capitalei. Unii dintre cei veniți din zona privată sau civică și atrași exact de reputația sa de transformator au plecat. Nu s-au înțeles cu el.

„Nu am venit în Primărie ca să am impact zero. N-am venit să nu fac ceea ce mi-am propus”, și-a motivat plecarea prematură, într-o discuție confidențială cu HotNews, unul dintre colaboratorii lui Dan. Nu e singurul care a plecat.

Domeniul de care se ocupa specialistul nu a fost printre prioritățile primarului. Asta pentru că, în afară de termoficare și urbanism, vechea sa pasiune, Dan n-a deschis fronturi majore de lucru în București. Iar când a plecat de la Primărie nu a existat o echipă proeminentă care să-i succeadă.

Ilie Bolojan e destul de diferit. Planul lui de succesiune a fost respectat la literă. A renunțat să mai candideze ca primar al Oradei. L-a urmat Florin Birta, un politician cu 15 ani mai tânăr, format în echipa lui Bolojan. Publicul ar numi greu un om similar din echipa de la Primăria Capitalei a lui Nicușor Dan.

Clădirea Primăriei Oradea Foto: Facebook.com – Primăria Oradea / Ovidpop.ro

Ilie Bolojan și „Rareș Bogdan al afacerilor”

„Bolojan deleagă”, constată unul dintre apropiații săi. „Pe de altă parte, spune același om, Bolojan a fost mereu temător, nu s-a băgat în chestiuni pe care nu le-a putut controla sau determina total”. În timp ce Nicușor Dan a fost îndârjit și s-a băgat în multe lupte, indiferent de șanse, potrivit celor care-l cunosc.

Când a venit la București, ca președinte interimar, Bolojan a făcut câteva alegeri care i-au uimit pe apropiații lui.

„Toată viața, Bolojan s-a ferit de personaje pline de PR, cu unele calități, dar fără consistență, precum Rareș Bogdan. Și a ajuns să-l angajeze drept consilier pe «Rareș Bogdan al afacerilor», așa cum e «alintat» Dragoș Anastasiu în lumea business-ului”, a povestit un om care îl cunoaște bine pe Bolojan.

Scenă cu Nicușor Dan în propriul birou

Mai multe persoane au confirmat, din lucrul împreună cu el, ceea ce însuși Nicușor Dan a spus: actualul președinte rezolvă lucrurile unul după altul, secvențial. El nu are o abordare multifațetată.

Nici nu are echipă. După cum a sunat caracterizarea legată de lipsa lui de încredere, Nicușor Dan e liderul care îi lasă cu greutate pe alții să facă. De ce? Din teama că nu vor face la nivelul pe care el îl pretinde. Așa se explică și faptul că deleagă dificil, mărturisesc oameni din PMB.

O persoană din zona culturii, care avea o chestiune de rezolvat la Primărie, își amintește în dialog cu ziariștii cum „am intrat în sala unde era Nicușor și am avut o imagine unică: Primarul stătea aplecat asupra unei hărți imense, singur, și avea zeci, dacă nu sute, de dosare, pe care le ceruse. Totul trecea pe la el”.

Pe de altă parte, toate sursele cu care a discutat HotNews îl descriu pe Nicușor Dan drept un om profund onest și lipsit de interese financiare oneroase. Asta oferă o stare de confort oricărui partener în relația cu el. La acest capitol, Ilie Bolojan îl poate privi pe președinte drept un „șef” căruia nu-i suspectează agende personale ascunse.

Dar integritatea persoanei Nicușor Dan nu face eventuala relație președinte Dan – premier Bolojan mai simplă, pentru că actualul președinte a lucrat mai degrabă ca un „lup singuratic”, până acum.

Pe Dan l-a înconjurat mereu un cerc de loiali din lumea civismului, de voluntari dedicați până la sacrificiu. În funcțiile publice, Bolojan a cultivat sisteme și n-a fost împresurat de iubire, ci de respect, cred cei care-l cunosc.

Matei Păun: „Eu sau echipa am fi propus o direcție și el a ales alta”

Recent, a apărut public Matei Păun, una dintre figurile misterioase care l-au însoțit pe Nicușor Dan din anii formatori ai activismului și până astăzi.

Chiar dacă reverențioasă, descrierea pe care Păun i-a făcut-o lui Dan e aceea de jucător puternic, mai degrabă decât de „team player”.

Matei Păun, printre susținătorii lui Nicușor Dan, în noaptea alegerilor, 18 mai 2025. Foto: HotNews

„Au fost numeroase momente de-a lungul anilor în care eu sau echipa am fi propus o direcție și el a ales alta, mi se pare normal să fie așa”, a mărturisit recent Păun despre Dan, într-un interviu la Digi 24.

Păun a fost director al campaniei electorale a lui Nicușor Dan în 2016. El e și acum, potrivit declarațiilor sale, un apropiat al președintelui României.

„E o persoană foarte independentă în gândire”, l-a descris Păun pe Dan, într-un dialog cu HotNews. Păun s-a prezentat drept „o persoană care a crezut în Nicușor și care crede în continuare în Nicușor”, însă a portretizat un președinte nu comod pentru cei din jur.

„Nicușor are stilul lui, foarte eficient: vorbește puțin, la început, și apoi ascultă părerile celorlalți”, a explicat și un politician din USR, rugat să explice cum a colaborat cu Dan la Primărie.

Matinalul Bolojan și disciplinatul Dan

Președintele nu este șeful premierului, conform Constituției României. Îl desemnează, dar nu-l numește. Premierul trece programul de guvernare și componența cabinetului prin Parlament. De altfel, „Preşedintele României nu îl poate revoca pe primul-ministru”, scrie în Articolul 107 al Constituției.

În cazul perechii ipotetice Nicușor Dan – Ilie Bolojan, separarea puterilor începe cu bioritmul. Ca program, ei sunt ca soarele și luna.

Ilie Bolojan se trezește foarte devreme și „ajunge uneori la birou la 6-7”, spun apropiații săi. Viața privată a fost lăsată mereu la coadă, ceea ce părea un eroism în lumea „decrețeilor”, dar astăzi este considerat, pe bună dreptate, un abuz la adresa ta. Și, uneori, un abuz la adresa altora.

Nicușor Dan nu a lipsit din viața familiei sale, indiferent cât de greu i-a fost ca primar. „Voi negocia cu SPP ca să-mi pot duce fiica la școală în continuare”, a spus el, după ce a fost ales. Asta ar însemna ca programul de la Cotroceni să înceapă după 9:30, un lucru fără precedent.

Nicușor Dan, întâmpinat de jurnaliști în fața casei sale, după ce a fost ales președintele României Foto: captură Digi24

„În 20 de ani de lucru împreună la procese, abia am băut câteva beri împreună, cu Nicușor. Era mereu cufundat în acțiunile lui. Nu știu dacă se poate spune despre el că avea prieteni”, crede Dan Trifu, de la Eco Civica.

Președintele nici nu caută un prieten, ci un prim ministru.