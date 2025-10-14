Nicușor Dan, solicitat oficial să includă în strategia naţională de apărare a țării „antidotul împotriva manipulării” românilor

Forul care supraveghează conținutul audiovizual din România i-a cerut oficial președintelui Nicușor Dan să includă educația media ca pilon distinct în viitoarea strategie națională de securitate, scrie Pagina de Media.



Consiliul Naţional al Audiovizualului pune solicitarea pe seama nivelului ridicat de dezinformare și vulnerabilitățile care afectează societatea, sănătatea publică și siguranța democratică.

„Gravitatea şi amploarea riscurilor asociate proliferării dezinformării în spaţiul digital impun tratarea educaţiei media ca prioritate de securitate naţională”, se arată în documentul adoptat de CNA în şedinţa publică din 14 octombrie.

Valentin Jucan, vicepreşedintele CNA, apreciază că deși există deja direcții privind acest subiect în strategia adoptată de Klaus Iohannis, este nevoie de o dezvoltare a subiectului.

„CNA în ansamblu propune ca de această data să fie mai amplu prevăzute nişte elemente care ţin de educaţie media, alfabetizare, dezvoltarea competenţelor de gândire critică, astfel încât populaţia să fie mai bine pregătită în privinţa acestor aspecte”, a declarat Jucan.

Acesta a menţionat anterior că educaţia media nu trebuie să fie o materie în plus, ci poate fi inserată în toate materiile.

„Politicile pe care le propunem sunt acelea de introducere sistematică a educaţiei media în curicumul naţional şi în programele de formare continuă, dezvoltarea de programe naţionale şi de alfabetizare digitală, de formare a cadrelor didactice şi a personalului din instituţiile publice, consolidarea capacităţii statului şi a societăţii civile de a detecta, contracara şi explica public campaniile de dezinformare, respectiv creşterea rezilienţei informaţioanle a populaţiei pentru a menţine coeziunea socială, încrederea în instituţii şi valorile democratice”, a mai spus vicepreședintele CNA.

Un singur membru CNA s-a opus

Documentul propus de Jucan a fost aprobat cu 10 voturi „pentru” şi unul „împotrivă”.

Singurul care s-a opus a fost Georgică Severin, membru CNA, susținând că acest gen de „probleme” nu trebuie să ajungă la nivelul CSAT, iar CNA este un organism care se subordonează parlamentului.

„Îl felicit pe domnul Jucan pentru un material coerent, bine făcut, dar, din nefericire, nu voi putea vota în favoarea sa, nu pentru că nu ar fi corect – sunt de acord cu cea mai mare parte din conţinut -, dar consider că acest gen de probleme nu trebuie să ajungă la niveul CSAT. Ducem prea multe lucruri ce ţin de parlament, de guvern, în zona de securitate naţională. Noi suntem o instituţie subordonată parlamentului, şi iniţiativa legislativă şi modificările de acest gen sunt de competenţa parlamentului, care până una alta încă este conform Constituţiei organul suprem ales al României”, a spus Severin.

CNA a susținut că în documentul trimis lui Nicușor Dan, potrivit Parchetului General, România a fost ţinta unor „campanii hibride de amploare” în timpul alegerilor din 2024, orchestrate din exterior şi desfăşurate inclusiv cu ajutorul inteligenţei artificiale. Scopul acestora: influenţarea opiniei publice, destabilizarea instituţiilor şi erodarea încrederii în stat.

„Ne aflăm în plin război hibrid, în care armele nu sunt tancurile, ci ştirile false, propaganda online şi atacurile cibernetice menite să ne slăbească din interior”, a avertizat Consiliul, care citează din concluziile Parchetului General.

CNA citează și date ale Open Society Institute, care plasează România pe locul 36 din 41 de ţări europene în privinţa alfabetizării media. „Educaţia media este antidotul împotriva manipulării. Cetăţenii trebuie să înveţe să verifice sursele, să gândească critic şi să reacţioneze raţional, nu emoţional, la provocările din spaţiul public”, mai precizează instituţia.

Ce pregătește Nicușor Dan

Documentul referitor la strategia națională de apărare a țării este aproape finalizat și se află în curs de pregătire pentru a fi prezentat în CSAT, a declarat luni seară președintele Nicușor Dan, într-un interviu acordat Știrilor Pro TV.

Conform șefului statului, documentul va cuprinde „două schimbări majore” pentru țara noastră: corupția și războiul hibrid.

Dan s-a referit la nevoia ca Serviciul Român de Informații (SRI) să se implice în vederea combaterii corupției, conform prevederilor legale care există în prezent.

El a precizat că acest document foarte important pentru România va fi adoptat până pe 26 noiembrie, când se împlinesc cele șase luni de la învestirea lui în funcția de președinte.